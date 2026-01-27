SJ成都市傳說！「始源柱」能發財 粉絲實測效果太扯

始源被粉絲譽為是財神爺。（圖／翻攝自始源IG）





韓流帝王SUPER JUNIOR迎來出道20週年，舉辦《SUPER SHOW 10》巡迴演唱會，23日起一連3天在高雄巨蛋開唱，吸引大批歌迷到場支持。不過引發網友熱議的是，粉絲們圍著印有始源照片的柱子繞行，還釣出本人回應。

有網友上傳相關的影片，只見大批的歌迷圍著印有始源的柱子繞行，除了邊繞邊拿手機錄影外，還有人拿著錢包，每個人的臉上還掛著滿意的笑容，由於人數眾多，看起來宛如一場神祕儀式，還有人直呼「這是始源教」。

原來粉絲將印有始源的柱子當成「財柱」，並且經過實測之後，不少人紛紛回報中獎的消息，驚呼「太神了！」而始源本人也看到影片，還留言詢問「他們在幹麻？」粉絲則笑說，「你是我們的幸運財神，除了為我們帶來好運外，也是我們的避風港。」



