SJ攻大巨蛋第二日！ 深情唱＜至少還有你＞東海感性落淚

超人氣韓國天團"Super Junior"，一連三天嗨爆台北大巨蛋，九位成員賣力演出回饋台灣粉絲，還深情用中文獻唱"至少還有你"，東海唱到一半突然感性落淚，謝謝台下E.L.F，成為他們的光，許久未在台灣舞台和體的希澈，也與大家約定50年後大巨蛋見，場面令人動容。

身穿黑色勁裝，在台上帥氣開唱，韓流天團SUPER JUNIOR，20週年大巨蛋演出第二天，粉絲依舊擠爆演唱會現場。

Super Junior為台灣場準備了限定曲〈至少還有你〉。（圖／粉絲提供）





一首首經典舞曲，帶歌迷搭上時光列車，重返與SUPER JUNIOR的青春回憶，而這次演唱會一大亮點，就是希澈睽違多年，終於在台灣舞台和SJ合體，讓不少E.L.F為此感動落淚，他們也特別為台灣粉絲獻唱中文歌。

韓團 SUPER JUNIOR "至少還有你"：「動也不能動，也要看著你，直到感覺你的髮線，有了白雪的痕跡。」





Super Junior嗨翻大巨蛋。（圖／粉絲提供）





東海唱到一半，突然淚崩，感謝台下E.L.F，成為照亮他們的光芒，唱到一半，團員們突然換上超萌動物裝扮，讓大批粉絲直呼快溶化。

希澈也不忘和粉絲約定，50年後大巨蛋相見，最後團員們一起搭花車繞場，向在場的歌迷們一一道別，為第二天演出畫下完美句點。

