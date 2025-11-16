SJ攻大巨蛋開唱！銀赫向媽介紹「台灣老婆們」 希澈吐槽：浪子
「韓流帝王」SUPER JUNIOR（SJ）今（14日）起連續3天與台灣老婆見面，登上人氣、票房指標臺北大巨蛋開唱，單場吸引近3萬粉絲、3天共9萬人次入場，創下新紀錄，他們既是首組登上臺北大巨蛋的南韓男團，也是截至目前海外歌手入場人數最高的團體。
SJ晚間穿著白色西裝以出道曲〈Twins (Knock Out)〉帥氣登場，接著帶來〈U〉、〈Black Suit〉、〈MAMACITA〉等輕快舞曲，讓全場瞬間嗨到最高點。
首度站上大巨蛋，SJ難掩興奮之情，隊長利特首先帶領全員喊隊呼「大家好，我們是SUPER JUNIOR」，神童透露，本來想要調配體力，但一看到粉絲就太興奮，直誇：「E.L.F.（官方粉絲名）你們太棒了！」厲旭則用中文詢問在場粉絲：「你們好想我嗎？我好想你們！」首次來到臺北大巨蛋的他更忍不住讚嘆：「太棒了！怎麼會來這麼多人啊！你們真的是我們粉絲嗎？不是整人的吧？我真的嚇到，真的有這麼多人嗎？才剛開始但我就流了超多汗，你們開心嗎？愛你！」
東海則是用中文甜喊：「大家一起喔～喔～浪漫！浪漫的朋友我是誰啊？我是誰啊？我是你們的東海！大家我愛你們。」表示因為看到全場粉絲太過感動，一開始就緊張發抖到快哭了，撒嬌說：「總之我就是東海啦！」並獻上飛吻，撩得粉絲心花怒放。
藝聲同樣感動稱讚，「E.L.F.你們最棒，真的非常非常謝謝，是非常感激的一刻，希望大家像我們一樣幸福滿滿到最後。」始源先是興奮說「台北我回來了」，接著以不可置信的口氣說：「我覺得東海答對了，因為今天真的太不像話了！」感謝粉絲替他們締造台北場三場完售成績，「謝謝大家，我希望你們喜歡我們今天的表演。」
圭賢先是用台語「打給厚（台語：大家好）」向粉絲打招呼，接著送上演唱會專用中文口頭禪「你們現在收看的是？圭賢～答對了」，同時不忘宣傳自己是台灣的觀光宣傳大使，而多年未參與「SUPER SHOW」的希澈先是引領全場大喊「莎朗嘿唷金希澈，牛奶皮膚金希澈」，然後跟著提詞機喊「我回來了」，隨後自爆其實不知道是什麼意思，一旁的成員趕緊向他解釋，場面逗趣。
輪到銀赫前自我介紹前，始源打趣說：「銀赫的老婆今天很多，今天你媽媽有來，是要介紹給你媽媽嗎？」銀赫也順勢向媽媽介紹「這是我的老婆們」，聽到隊友吐槽「你這個浪子」，他則擺出一臉無可奈何的表情笑說：「沒辦法。」成員間一來一往鬥嘴。
壓軸的利特則是火力全開大喊「台灣，我回來了」，首次登上臺北大巨蛋演出讓他至今還是很驚訝，「我們現在也被嚇到，你們進來也嚇到吧？」聲嘶力竭大吼：「SUPER JUNIOR居然可以在這裡開演唱會，各位，這是現實，這不是夢境，這是首次韓國藝人創造開三場演唱會的歷史，我們不是出道第二年，而是第二十年經歷了這個歷史，SUPER JUNIOR沒死，E.L.F.還活著！」
之後演唱到〈No Other 〉、〈From U〉時， 9位成員分別搭上花車從一樓兩側繞場，與粉絲近距離比心、揮手互動，表演〈Miracle〉、〈迷（Me）〉、〈Rokkuko〉則換上可愛動物裝。
值得一提的是，「SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR in TAIPEI」開演前，先以快閃打卡區為活動預熱，整個台北陷入一片藍海，主辦單位「遠雄創藝」邀請全民打卡臺北大巨蛋，場外不論是圓形廣場、柱子、出入門口都有精美背景供合影，演出的後台也備足成員的台灣必吃美食清單，從主食雙月、鼎王、東京油組總本店、六米滷味到甜點甜滿牛軋餅、蘋果西打都不放過，並為團體SUPER JUNIOR與團隊工作人員製作印有成員名字的造型馬卡龍。
為了慶祝SUPER JUNIOR 20週年，主辦單位準備禮物送給粉絲與成員，並實現利特說過的話「當寶藍氣球塞滿天空」，遠雄創藝自掏腰包砸資200萬製作反射濾鏡小卡，3萬粉絲入場皆會拿到一張特殊材質的卡片，只要眼睛靠近透明區域，就能看見大巨蛋的天花板充滿藍色氣球，另外還有SUPER JUNIOR的出道日期與精緻的紀念票卡，成為粉絲此行最珍貴的收藏之一，成功替20周年巡演增添滿滿儀式感。
