SJ攻蛋遇3萬人燈海 東海唱〈至少還有你〉落淚：是我們前進的光
SUPER JUNIOR全新巡演「SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR <SUPER SHOW 10>」本週連續三天登上臺北大巨蛋，預計吸引約9萬名粉絲到場。今（15日）演唱會進入第二天，演唱〈從你那裡〉後，全場E.L.F.（粉絲名）在SJ代領下大合唱，並舉起雙面手幅，將現場化作絢麗的彩虹海。SJ則以〈至少還有你〉回應粉絲，演唱途中，東海感動得忍不住哽咽拭淚。
台灣粉絲每回都在演唱會準備多重驚喜，唱完〈從你那裡〉後，東海用中文CUE粉絲：「現在特別的Event準備好了嗎？」粉絲們立刻舉起「哥哥們是我人生最棒的相遇」的手幅，接著翻面，文字變成「不是END，是AND，也是永遠。」鏡頭帶到粉絲手幅依區域配色，全場成了彩虹海，但畫面隨即轉換到成員身上，讓神童急喊：「不要拍我們，拍全景。」利特則感謝粉絲每次準備的禮物：「我們能給粉絲的禮物只有歌曲跟舞蹈了，雖然是小小的禮物，你們能收下嗎？」接著，他們演唱中文歌〈至少還有你〉，粉絲除了合唱，還打開手機燈營造出燈海，讓東海唱到一半落淚。
唱完新歌〈Express Mode〉後，SJ進入經典歌曲環節，帶來〈Mr. Simple〉；演唱〈美人啊〉時，利特脫衣大展好身材，旁邊的希澈也在一旁協助，讓粉絲大飽眼福。到了〈Don't Don〉時，利特再度上演撕衣橋段，將原本扣好的扣子直接扯開，台下發出震耳欲聾的尖叫聲。
到安可環節，粉絲應援再升級，跟著節奏齊喊「SUPER JUNIOR」，並依照各區做人體波浪，直到成員再度登場才停止。而SJ在演唱〈Marry U〉時，銀赫特意將歌詞「Love~ oh baby my girl」改成他對台灣粉絲的愛稱「老婆」，台下粉絲則舉起排字「再一次，Of course, I do。」呼應歌詞；最後利特唱到歌詞「嫁給我好嗎？」神童立刻接話：「Of course！」拍攝大合照時，粉絲排字再度轉換成「明天給你結婚紀念禮物ㅋㅋㅋ」，不過那個ㅋㅋㅋ（ㄎㄎㄎ）再次讓成員們傻眼，質問：「等一下，那上面的ㅋㅋㅋ是不是在鬧我們？」並無奈表示粉絲每次排字都愛用ㅋㅋㅋ。
SUPER JUNIOR在尾聲向台灣E.L.F深情告白，鮮少公開落淚的東海坦言被今天粉絲的熱情感動到想落淚，尤其看到〈至少還有你〉的燈海時，想到粉絲是SJ前進的光，「往後我們也會尋找大家的光彩繼續前進，請大家繼續閃閃發光引導我們」。始源則在近期外界議論中向粉絲喊話，請粉絲再一次相信他，不會讓大家失望。
希澈則表示希望50年後即使白髮蒼蒼，也能和粉絲一家三代在大巨蛋相聚；銀赫也說花車遶場時看到許多粉絲帶老公或男友到場，對自己稱呼大家「老婆」道歉，又感動地表示，會在最後一天拼到倒下，以回應台灣粉絲的愛。
隊長利特最後總結，表示SJ的成果是成員20年的努力與粉絲的選擇。他感謝台灣帶來的好運與支持，包含在金鐘獎獲獎與各界應援，他甚至向老天祈求「就算壽命少一天，也請給我力量好好表演」，承諾明天將與粉絲一起寫下新的歷史，「謝謝大家，我們明天見。」
