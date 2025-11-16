SJ攻蛋DAY2！全場大合唱「至少還有你」粉絲哭翻

SUPERJUNIOR開唱第二天，帶來華語經典情歌「至少還有你」。（圖／東森娛樂）

SUPERJUNIOR開唱第二天，帶來華語經典情歌《至少還有你》，成員東海還大秀中文，演唱會結束後，一票粉絲都直呼感動！。

SUPERJUNIOR開唱第二天，老少年們舞力全開，台下粉絲全嗨翻，甚至帶來經典中文歌曲《至少還有你》。

SUPERJUNIOR《至少還有你》：「如果全世界我也可以放棄，至少還有你，值得我去珍惜。」

連飆金曲讓粉絲們，聽得如癡如醉，成員東海，也用中文向大家致謝。

SUPERJUNIOR成員東海：「非常感謝大家。」

廣告 廣告

散場過後，粉絲們開心舉著手幅，對鏡頭SAYHI，還有許多人，穿著一身藍，連臉上也貼了紋身貼紙，拿著手燈，興奮幫歐巴們應援，剛聽完演唱會意猶未盡。

SUPERJUNIOR粉絲：「最印象深刻是唱至少還有你，因為那是台灣場的專屬限定，是他們送給我們的禮物，《至少還有你》真的很感動，然後看到東海哭，看到東海哭，我們也想跟著哭。」

SUPERJUNIOR魅力不減，也讓粉絲們期待，第三天，還會帶給大家哪些驚喜？

【更多東森娛樂報導】

28歲女優無預警爆離世 好友悲痛證實 因斷聯自責

Super Junior登大巨蛋被3萬粉震驚 希澈喊「我回來了」全場應援超狂

SJ開唱電翻3萬粉絲 全員「動物裝」反差萌花車繞全場

更多熱門影音：

黃明志涉謝侑芯命案出現大逆轉！扣押9天獲釋...檢方認「沒有證據」

胡釋安認了「提供粿粿住處」發聲明切割！ 「馬上請她搬離」范姜親上火線回應

NewJeans宣布回歸ADOR讓全網大傻眼！這三人「想回來就回來」被狙擊最嚴重