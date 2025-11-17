SJ東海喊「看杜拜水舞」！她：陳其邁收到了

▲SJ在大巨蛋舉辦出道20週年演唱會，3天吸引9萬人購票。（圖／讀者提供）

[NOWnews今日新聞] 韓流天團SUPER JUNIOR自14日至16日連續三晚唱進台北大巨蛋，台灣E.L.F.（官方粉絲名）更在最後一天驚喜祭出由10位專業攝影師操控、共60台無人機組成的「結婚禮物」燈光秀，讓台上成員們十分感動，東海更許願：「下次可以做杜拜那種水舞嗎？」引來台下粉絲爆笑不斷。民進黨立委林楚茵更積極聯絡高雄市府，笑喊：「邁邁市長有收到了！」

SUPER JUNIOR帶著最新巡演《SUPER SHOW 10》霸氣攻蛋，E.L.F.精心準備三天不同的應援，花式排字包括「台灣E.L.F.買房子給你」、「一輩子在台灣活動吧」等，誠意十足，東海更笑著追加心願：「下次可以做像杜拜那樣的水舞秀嗎？我想要水舞！」引來希澈急忙制止。由於日前已宣布將於明年1月24、25日移師高雄巨蛋開唱，E.L.F.紛紛敲碗高雄市長陳其邁，希望水舞應援成真。

▲粉絲集資百萬送上無人機應援，感動SJ。（圖／讀者提供）

值得一提的是，身為20年死忠E.L.F.的綠委林楚茵，首日就現身朝聖，她今（17）日稍早表示，深陷SJ魅力走不出大巨蛋的欸噗們，今天上班還好嗎？ 昨晚欸噗們用力敲碗陳其邁市長，希望協助高雄場應援，她在上午已主動聯絡其邁市長團隊，欸噗們的熱情留言邁邁市長有收到，高雄團隊非常樂意協助台灣欸噗應援明年一月Super Show 10高雄場喔！期待全球最強應援的「台灣欸噗」+應援服務最到位的「高雄市政府」的強強聯手。

