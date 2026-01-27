SJ東海「公主抱銀赫」高雄粉絲嗨爆 告白E.L.F好可愛：不做應援也可以

【緯來新聞網】SUPER JUNIOR 20 週年演唱會唱進高雄巨蛋，今是高雄場第二天，台上台下「YA」成一片。演唱途中，台下 E.L.F 齊聲喊出「YA！」，成員們先是一愣，隨後跟著模仿。演唱〈Sorry, Sorry〉進入 Dance Break 橋段時，東海突然脫下外套，重現「公主抱銀赫」的經典畫面，銀赫隨即對觀眾送出飛吻，讓全場尖叫聲四起。

SUPER JUNIOR在高雄開唱第二天，台上台下「YA」成一片。（圖／讀者提供）

談話橋段中，神童坦言自己抵達高雄時其實相當疲累，但一站上舞台就感受到粉絲給予的能量；厲旭則笑說，氣氛熱烈到讓他一度以為是最後一場演出，也希望大家接下來繼續全力應援。東海注意到台下寫著「守護哥哥們走的每一條盛開花路」的應援手幅，向各樓層揮手致意，表示能清楚感受到大家的心意，更向台下E.L.F告白：「當你覺得一個人可愛就完了，我現在覺得你們很可愛，以後不用準備應援也沒關係，你們這樣準備會有多頭痛啊？」



演出進入中段，成員高喊「高雄起來！This is 高雄 time！！」，〈D.N.A〉、〈Rockstar〉等歌曲接連登場，全場跟著起立應援。銀赫戴上有色鏡片亮相，引起粉絲注意；〈BONAMANA〉登場時，希澈在台上伸手拉開利特的襯衫，銀赫在後方遮住雙眼，始源也加入互動，台上台下笑聲不斷。



聊到近況，希澈笑說剪不剪頭髮要「自己決定」，接著和圭賢、始源一起高唱「自體發光 寶石美男 Say My Name！」，銀赫也跟著加入，大喊「老婆！」還自信表示中文對他來說不難，不過在挑戰繞口令時當場卡關。利特見狀忍不住吐槽團員是不是太興奮，也提到這次來到高雄，聽說城市裡不少地方都能聽到 SUPER JUNIOR 的歌，讓他留下深刻印象。



安可時，近萬名 E.L.F 齊聲喊出「SU・PER・JU・NI・OR」，並配合人體波浪。成員換上高雄限定周邊 T-shirt 再度登台，獻唱〈MARRY U〉，最後一句「你願意嫁給我嗎？I do」由神童接棒完成。藝聲把「YA」和自己名字的發音結合，與粉絲互動；始源則在感冒狀態下完成整場演出，叮嚀大家注意身體。圭賢最後用中文向粉絲致意，演唱會在〈FINALE〉與二安〈Wonder Boy〉中畫下句點。

SUPER JUNIOR在高雄開唱第二天，動物裝橋段依舊爆笑。（圖／讀者提供）

SUPER JUNIOR獻唱多首經典歌曲，帥氣演出讓粉絲嗨爆。（圖／讀者提供）

