SJ東海、銀赫繼續甜 希澈慘遭「拔毛」 嗨呼：台北NO.1

韓國男團Super Junior成員在《SUPER SHOW 10》上扮演成孔雀。（圖／讀者提供）





韓國男團Super Junior在臺北大巨蛋舉辦連3日的《SUPER SHOW 10》演唱會，今（15日）來到2天，希澈慘遭銀赫拔毛，更是高喊：「台北NO.1！」

今日全員依舊換上動物睡衣，化身孔雀的希澈首日羽毛戳到藝聲，讓他唱到一半還用中文直呼：「對不起！」今日則是被銀赫「拔毛」，始源還讓他跳了break dance，瞬間也引發全場尖叫聲。

韓國男團Super Junior在臺北大巨蛋舉辦《SUPER SHOW 10》演唱會。（圖／讀者提供）

韓國男團Super Junior在臺北大巨蛋舉辦《SUPER SHOW 10》演唱會。（圖／讀者提供）

在〈미인아〉時候，東海不僅變出了玫瑰花撩E.L.F.，希澈還幫利特脫衣，大方秀肌肉給全場福利；而夯曲〈Sorry, Sorry〉時候，第一天東海、銀赫比愛心還差點親上，掀起全場尖叫，今日雖然只是靠頭，但依舊讓E.L.F.們瘋狂，希澈最後還用中文大喊：「臺北NO.1！」

這次等候安可的期間，E.L.F.也做了不一樣的應援，從〈돈 돈! 〉結束就開始齊喊「SU.PER.JU.NI.OR」，並還面對舞台做出人體波浪，讓「Super Junior」的手燈應援字不斷閃爍，全場一直到將成員們全部迎接出來，



