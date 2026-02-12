SJ特展「大缺貨.動線亂」粉絲氣炸 百貨：將協助動線調整

台北市 / 綜合報導

韓國天團「Super Junior」，慶祝出道20週年，在台北開設紀念特展，除了可以打卡拍照，還能購買周邊商品。不過，粉絲抱怨，現場動線混亂、商品大缺貨，甚至還有小孩走丟，但遲遲不見主辦單位處理！對此，百貨業者表示，將會協調優化動線、確保消費者權益。

歐巴熱跳Sorry Sorry，在舞台Shining Shining，韓流帝王Super Junior，上個月底剛到高雄開唱，這個月又開起展覽，慶祝出道20週年，舉辦官方紀念特展，從2月11日一路到22日，不過活動剛剛登場就被罵翻，SJ粉絲說：「你們就收起來，然後包包賣完了，也沒有寫說有限購。」

粉絲火氣全上來，買了票訂了場次，卻空手而歸，這次的特展，每天9場次每場60分鐘，每張票要價650元，但粉絲抱怨，現場動線規畫不佳，進場像在罰站，她預定下午4點，但延遲半小時以上才入場，進去後展區塞滿人，卡在裡面無法吃喝，將近5個小時，好不容易到商品區，卻通通沒有現貨，瞬間引爆粉絲怒火。

粉絲比比：「裡面的空間其實通風也不太好，然後一堆人這樣擠在裡面很不舒服，頭很暈就感覺有那種缺氧的感覺，甚至有小朋友不見家長一直在找，然後也沒有看到工作人員出來處理。」SJ粉絲說：「可是你現在進去也進不去啊。」

粉絲你看我我看你，無奈全寫臉上他們控訴，互動設備有的壞了不見了，就算預購商品，也有人沒拿到單據，現場人手不足時間延遲，設備甚至被斷電，SJ粉絲比比：「有很多人是什麼台中上來高雄上來，我們本來約的是4點的場，5點離開人家綽綽有餘可以回家，你搞到他9點40、10點才能離開他要怎麼回家，有人直接夜宿在台北那這個錢你要賠嗎。」

工作人員說：「讓大家等那麼久，真的先跟大家對不起，真的很抱歉。」根據粉絲轉述，主辦單位也提供退票，或下次自選時段入場，至於百貨業者回應，會協助現場引導，積極協調優化入場流程，確保消費者權益，不過首場粉絲怒火難平，火氣比買氣還旺，這樣的體驗恐怕也很難忘。

