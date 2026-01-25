SJ甜讚歌迷應援失誤也可愛！ 銀赫：你們永遠是我的水某
韓流帝王 Super Junior（SJ）今（25日）晚在高雄巨蛋舉行最後一場演出，台灣E.L.F.（粉絲名）的應援再度成為舞台上成員們的討論話題，從可以自己 cue 換字，再到因應場地而設計的布條，對於 E.L.F. 每次都精心準備的各式應援活動，成員們始終充滿期待，這次高雄場更直接回應粉絲在事前準備與現場呈現上的用心。
高雄巨蛋三場演出依舊被滿場應援聲包圍，讓利特忍不住在台上望著觀眾席感嘆，高雄的空氣、美景與建築都很美，但「最美麗的還是 E.L.F.」，也讓他不禁思考，為什麼彼此能維持如此深厚的連結。他笑說，或許前世的Super Junior是守護E.L.F.的武士，才會在今生再次相遇，雖然自嘲台詞有點老派，但這番話仍讓全場回以熱烈掌聲。
談到粉絲準備的應援，東海表示，從舞台上看見整齊出現的畫面，第一時間感受到的是「可愛」，也能理解粉絲為了呈現這些內容所花費的時間與心力。他也補充，雖然很感謝大家的安排，但希望粉絲不要因此感到壓力，能單純享受演出本身即可。
圭賢則提到，在安可時段聽到粉絲將成員名字與「我愛你」結合在應援內容中，讓他印象深刻，也坦言當下相當感動，並在台上直接向高雄與E.L.F.表達感謝。銀赫與粉絲互動時，也提到能感受到彼此之間的默契，笑說無論是舞台上的小失誤，或應援時出現的不同步狀況，都不影響整體氣氛。
針對粉絲準備的應援內容，成員們也在台上從不同角度給出回應，提醒粉絲不需要因為應援活動而感到壓力，希望大家能以享受演出為主。利特則補充，從事前討論「要做什麼」，到實際把掛布一層一層捲起來帶進場，這些準備過程本身就能被清楚感受到。他也直言，看見粉絲為了應援反覆比較、討論內容，對成員來說同樣具有意義，並表示會期待之後再次看到這樣的準備成果。希澈在一旁笑說：「就叫你不要給他們壓力！」利特則回：「人生就是要有壓力，我們也是有負壓力！」
最終場的聊天時間，成員們接連回應現場氣氛。神童提到，今天的歡呼聲特別明顯，也希望粉絲能一路保持精神到最後。厲旭則分享自己一早起床外出，走訪美麗島車站與美術館，雖然感到有些疲累，但回到舞台上聽到粉絲的聲音後立刻恢復精神，也表示現場燈光與觀眾席交織出的畫面讓他印象深刻。東海提醒大家「今天也要一直可愛到最後」，藝聲則提到，即使來到最後一天，場內依舊坐滿觀眾，對此表達感謝。
始源在粉絲呼喊聲中登場，自稱是大家的「避風港」，並詢問全場是否玩得開心，過程中一度破音，也引來其他成員笑聲。圭賢以台語向高雄觀眾打招呼，提到這次行程結束後，暫時無法確定何時能再次回到高雄，因此希望大家能一路為他們加油到最後。希澈則分享，曾在休息室提醒成員不要再提及應援話題，開玩笑說：「不然等一下無人機又要從那邊飛起來。」
銀赫向粉絲表示，不論應援過程是否出現失誤，「你們永遠是我的水某（漂亮老婆）」。利特則回顧前一日高雄市長到場支持一事，表示成員在高雄的行程皆有透過社群分享，並親自向對方致謝。他以「人生就是點與點連成線、畫成圓」作比喻，提到這次高雄行程已完成多個重要節點，也希望能在最後一天，將這些心意完整串連起來。為連續三天的高雄巨蛋演唱會畫下完美句點。
