SJ登大巨蛋慶20週年 E.L.F.超強應援感動全場

超人氣韓團Super Junior在台北大巨蛋連唱3天，9位團員賣力演出回饋粉絲，台灣 一路相伴的粉絲 E.L.F.們的應援，再度給他們驚喜，彩虹燈海讓成員們不斷CUE鏡頭拍台下全景，唱「至少還有你時」，東海望著燈海，忍不住落淚。而日前捲入爭議話題的始源，也在台上向粉絲喊話，「請再相信我一次」，也觸動台下不少粉絲，要幫他加油打氣。

每當站上舞台總是活力滿滿，帶給粉絲們歡笑與感動，而每回粉絲們準備的應援，都是給他們的一大驚喜，是什麼讓歐巴們這麼興奮，指揮鏡頭別再拍他們。

原來是台下這一片彩虹 ，讓成員們趕緊掏出手機拍下這一幕，透過應援讓他們感受到E.L.F們滿滿的愛，而SS10台灣場Day2， 為粉絲們送上 逆應援。Super Junior「至少還有你」說：「全世界我也可以忘記，至少還有你值得我去珍惜。」

不只逆應援，要送給粉絲們的禮物，還有中文經典歌曲「至少還有你」，唱到一半東海望著台下整片燈海，忍不住落淚一度哽咽到唱不下去，演唱會中觸動人心的不只這一幕，始源說再相信我，而在演唱會前，捲入爭議話題的始源，談話環節向大家喊話，「請再相信我一次」，觸動了不少人留下眼淚，也繼續他加油打氣。

唱著Super Man ，粉絲自發性聚會擺出「手燈魔法陣」，讓屬於Super Junior的寶藍手燈，從場內閃耀到場外。

