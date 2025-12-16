SJ確定加場！高雄連唱三天 這一場新規則E.L.F.須特別注意

Super Junior「Super Show 10」高雄確定加場。翻攝臉書/iMe TW



E.L.F.即將再度瘋狂！韓流天團 Super Junior「Super Show 10」高雄演唱會，確定明年再加一場，演出日期為2026年1月23日（五）晚間8點，Super Junior在高雄巨蛋一口氣連唱三天，由於已經宣布的兩場早已秒殺完售，主辦單位今天（12／16）正式宣布加場，但不另行開放官方會員登記，分成兩時段搶票，也請粉絲特別注意。

主辦單位「iMe TW」今天下午正式公告，Super Junior 20周年巡演「Super Show 10」高雄場將加開一場，演出日期為2026年1月23日（五）晚間8點，讓歐巴們在高雄巨蛋一口氣連唱三天，和台灣粉絲共度熱血又感動的20周年時刻。先前公布的1月24日、25日兩場門票已全數售罄，加場讓尚未搶到票的歌迷添加入場同樂機會。

主辦單位也特別提醒，加場之場次不另行開放 E.L.F. Membership (GL) Pre-sale (Weverse) 官方會員登記，12月23日（二）晚間7點將於拓元售票系統正式全面開賣，且全場皆採實名制購票，歌迷務必事先確認資料，以免影響購票權益。

SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR in KAOHSIUNG演唱會資訊

演出時間：

2026/1/23（五）20:00加場

2026/1/24（六）18:00已售完

2026/1/25（日）18:00已售完

演出地點：高雄巨蛋

演出票價：NT$ 6,680 (含SOUNDCHECK)/ 6,280 / 5,680 / 4,680 / 3,680 / 2,680 / 身障票 2,840

售票平台：拓元售票（全場實名制）

售票時間：

●E.L.F. Membership (GL) Pre-sale (Weverse)官方會員預購：2025/12/22(一)19:00(TST)-2025/12/23(二)15:59(TST)

●一般售票日期：2025/12/23(二)19:00 (TST)

