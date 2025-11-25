SJ神童遭疑40歲還叫「神童」？網笑：水蜜桃姐姐也沒改名「壽桃姐姐」

記者陳宣如／綜合報導

韓國天團Super Junior日前在台北大巨蛋完成演出後，成員神童近日因年齡與藝名引發網路討論。台灣一名網友23日在Threads上分享神童照片，並幽默發文提問「神童都40歲了，為什麼還叫神童？」，原PO隨即補充留言「難道小賈斯丁老了就變成大甲斯丁嗎？」此貼文迅速擴散，截至目前已突破337萬觀看，留言區也湧入破6000則熱烈回應。

韓國天團Super Junior日前在台北大巨蛋完成演出後，成員神童因已40歲「與藝名不符」引發台灣網友熱烈討論。（圖／翻攝自IG @earlyboysd）

原PO的發文掀起熱烈討論，網友迅速聯想到多個藝人與團體，留言串出現各種創意比喻，例如「水蜜桃姊姊有改名成壽桃姐姐嗎？沒有啊」、「伍佰快六十歲了，也沒有變壹仟啊」、「阿妹老了，名字會改叫阿婆嗎？」、「不然黃小琥是老了就黃老琥嗎？」、「所以王子老了是要叫皇上嗎？那小豬老了要叫什麼？」等等。

除了思考台灣藝人，韓國與日本偶像團體也成為話題，例如「少女時代都出道快20年了，成員們都30幾歲了，難道要改名成熟女時代嗎？」、「防彈少年團也沒有改名防彈中年團啊！」、「Stray Kids老了會叫Stray Uncles嗎？」、「難道早安少女組會變早安少婦組嗎？」、「近畿小子現在有叫近畿老子嗎～」，就連日本男團「嵐」同樣成焦點，知名設計師方序中就留言「嵐就算五十歲了也不會變成五十嵐喔～～」。

防彈少年團（BTS）也被網友拿來幽默留言：「防彈少年團也沒有改名防彈中年團」。（圖／翻攝自 BTS Official 臉書）

網紅阿民則留言表示「那頑童就要變成老頑童了嗎？也沒有啊。」曾參加《超級星光大道》獲得總冠軍的歌手賴銘偉，也跑來留言湊熱鬧，曾與歌手黃美珍組成團體「神木與瞳」的他，寫下「我41歲了，原神木與瞳，現神桌與乩童。」

有粉絲指出，其實「神童」為藝名，源自韓文音譯，神童的本名為申東熙，加上他也是全能型藝人，因此取名「神童」，出道20年來他證明自己不僅能歌能演，還能主持節目，才華相當出眾。

