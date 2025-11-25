SJ神童「40歲還叫神童」？阿妹、蔡依林也中招！2天3百萬人圍觀爆笑妙答





網友在Threads搞笑問了一句，南韓天團Super Junior成員神童「40歲為什麼還叫神童」?意外釣出眾人朝聖接力創意生成「聯想迷因梗」，讓賈斯汀、張惠妹、蔡依林、吳宗憲、Twice等明星接連中槍，一句比一句妙答超爆笑！

神童40歲為何還叫神童？

Super Junior在台北大巨蛋舉辦成軍20週年紀念演唱會，台灣網友有感而發透過Threads曬出SJ成員神童獨照，好奇發文「神童都40歲了，為什麼還叫神童」，甚至在留言區補刀「難道小賈斯丁老了就變成大甲（賈）斯丁嗎」，原先自問自答的自嗨玩笑梗，竟意外引發「熱烈搶答」，留言區瞬間成為聯想接力大賽，爆笑創意百分百，發文僅2天，超過3百萬次瀏覽、6萬按讚、5萬次分享。



大家接力生成超有趣迷因，同樣讓人嘴角忍不住失守：

阿妹老了名字會改叫阿婆嗎？（張惠妹老了會變張惠姐嗎？）

伍佰快六十歲了也沒有變壹仟阿？

黃小琥是老了就黃老琥嗎？

蔡依林老了也沒變蔡萬林啊！

所以吳宗憲老了要叫吳上憲？

丁噹老了變庚噹「庚噹苜藥粉」!

辛曉琪領悟三十年了也沒有變成舊曉琪！

動力火車老了也沒有變動力高鐵或是蒸氣火車！

5566也沒有變7788！

香蕉哥哥50歲也沒有叫香蕉阿公！

水蜜桃姊姊有改名成壽桃姐姐嗎？沒有

SJ神童40歲「為什麼還叫神童」？網友自嗨提問意外引發接力妙答，明星接連爆笑中招。圖片來源：IG@banana585858、IG@jolin_cai、IG@earlyboysd、FB@張惠妹 A-mei/A-mit、IG@leonlaifansclub

港星、韓團和日團也中招

除了台灣大咖躺著中槍，港星、韓團和日團，也接連被拉進搞笑戰局：

不然黎明老了是要改名叫夕陽嗎？

Twice10年後（難道）會變成Twenty？

少女時代出道快20年，成員們30幾歲了，難道改名成熟女時代嗎？

近畿小子現在有叫近畿老子嗎？

早安少女組變早安少婦組？

Stray kids老了要叫Stray uncles嗎？

劉在石也沒有變劉化石啊！

SJ神童40歲「為什麼還叫神童」？網友自嗨提問意外引發接力，爆笑接力妙答僅2天，超過3百萬次瀏覽。圖片來源：Threads

名人也現身爆笑留言

網友連串改編聯想妙答令人忍不住笑歪腰，甚至釣出名人本尊參戰，包括歌手賴銘偉回應網友也可以叫神童為神木與瞳（賴銘偉與黃美珍合組的台灣樂團）：「我（賴銘偉）41歲了，原神木與瞳，現神桌與乩童」，網紅阿民則留言：「那頑童就要變成老頑童了嗎？也沒有啊」，設計師方序中也跟上這波流行寫下：「嵐就算五十歲了也不會變成五十嵐喔」，話題越炒越熱，聯想迷因創意止不住超級爆笑，你也有想到什麼好笑梗嗎?歡迎分享留言！

