SJ神童40歲了「為何還叫神童？ 眾人花式妙答：水蜜桃姐姐也沒改壽桃

網友創意大爆發！近日有網友在社群發文表示，為何韓團Super Junior成員神童已經40歲了，還要叫神童？無厘頭的提問吸引許多人「舉一反N」花式打臉，引出各種搞笑創意的回覆笑翻眾人。

韓國男團Super Junior日前在台北大巨蛋開唱，吸引無數粉絲前往朝聖，出道20年至今魅力依舊不減，在網路上仍有許多討論，最近就有Threads網友好奇發問，神童都40歲了，為什麼還叫神童？

沒想到這個提問竟然到各種搞笑的創意回答，大家開始拿藝人的名字反問：「水蜜桃姊姊有改名成壽桃姐姐嗎」「阿妹老了 名字會改叫阿婆嗎？」「不然黃小琥是老了就黃老琥嗎？」「不然黎明老了是要改名叫夕陽嗎？」「嵐就算五十歲了也不會變成五十嵐喔～～」「少女時代都出道快20年了，成員們都30幾歲了，難道要改名成熟女時代嗎？」「伍佰快六十歲了也沒有變壹仟阿」「難道早安少女組會變早安少婦組嗎？」「莫扎特都死了200多年了，他老人家還是叫音樂神童」「那香蕉哥哥要叫香蕉阿伯嗎」，甚至就連原Po也自己搞笑接力說道：「難道小賈斯丁老了就變成大甲斯丁嗎！」

網友們的創意開關意外被打開，竟然還釣出藝人本人現身自嘲，以超級星光大道第二季冠軍出道的賴銘偉，當年曾和戰友黃美珍組成「神木與瞳」發片，他留言笑說：「我41歲了 原神木與瞳現 神桌與乩童」，被上萬人讚爆。

甚至還有人玩起政治哏諷刺地說：「看完留言驚覺只有章萬安的姓名隨時間而改變」「國民黨來臺灣76年 還是叫中國國民黨」。不過也有人認真回答「神童」的藝名由來，原來是因為他的本名叫「申東熙」，韓文發音念起來就像「神童」，他又很全能，因此才把藝名取為「神童」。

