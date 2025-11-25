SJ神童40歲還叫神童？留言區變創意大賽 破300萬次朝聖

韓團Super Junior日前登台演出，網路上卻因為一句神童40歲了為什麼還叫神童，意外掀起超狂討論。（圖／翻攝自神童IG）





韓團Super Junior日前登台演出，網路上卻因為一句神童40歲了為什麼還叫神童，意外掀起超狂討論，台灣網友紛紛發揮創意吐槽，從水蜜桃姐姐到伍佰、阿妹，全成為比喻素材，留言區瞬間變成大型脫口秀。

Super Junior 9位哥哥跳起經典歌曲依舊帥度爆表，即便平均年紀40歲，也根本看不來歲月在他們臉上留下痕跡。不過有網友在網路上發問，神童都40歲了，為什麼還叫神童？接著又幽默補刀，難道小賈斯丁老了就變成大賈斯丁嗎？

原本只是吐槽的小玩笑，沒想到貼文引起超狂討論度，短短一天就超過300萬次瀏覽，留言區瞬間變成台灣網友最擅長的創意聯想大賽。有人吐槽，水蜜桃姊姊有改名成壽桃姐姐嗎？還有，伍佰快六十歲了也沒有變壹仟阿。

有人解釋，就只是名字而已，當然不會變，像是阿妹老了，名字也不會改叫阿婆，黃小琥老了也不會變黃老琥，那麼，神童老了，難道就要改名叫神父嗎？討論度大爆炸，展現台灣網友驚人的語言創意與幽默感，留言就像大型脫口秀現場，讓人笑聲停不下來。



