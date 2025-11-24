SJ神童40歲「還叫神童」？網刷「聯想哏」吸255萬人朝聖

娛樂中心／于士宸報導

南韓大勢男團「Super Junior」上週在台北大巨蛋舉辦成軍 20週年紀念演唱會，雖然活動已經落幕，但粉絲間的熱烈討論仍持續延燒。昨日，就有一名網友在Threads上發文，曬出成員「神童」的演唱會獨照，好奇發問：「神童都40歲了為什麼還叫神童？」，話題曝光後意外引起全網關注，截至目前已突破4.8萬人按讚、逾255萬人朝聖，網友更紛紛接力留言，玩起「聯想哏」，讓話題越炒越熱。

南韓天團Super Junior世界巡迴演唱會《Super Show 10》14日來台站上台北大巨蛋開唱。（圖／翻攝自IG ＠superjunior）









一名網友好奇發問：「神童（左）都40歲了為什麼還叫神童？」，更在留言區玩起「聯想哏」點名「難道小賈斯丁（右）老了就變成大甲斯丁嗎」。（圖／翻攝自IG ＠earlyboysd、＠lilbieber）





南韓天團Super Junior近日開起盛大的世界巡迴演唱會《Super Show 10》，14日來台站上台北大巨蛋開唱，其中久未參與團體活動的成員金希澈時隔8年重返舞台，9人完全體的演出讓台下粉絲非常激動。演出雖已結束，但粉絲們仍難以忘懷，相關討論在各大社群持續延燒，其中社群平台Threads上一名粉絲曬出Super Junior神童的照片，幽默發問：「神童都40歲了，為什麼還叫神童？」，更在留言區點名「難道小賈斯丁老了就變成大甲斯丁嗎」，原本只是無聊提問，沒想到卻意外掀起一場「聯想哏大戰」，只見留言區網友舉出各種藝人翻玩，留言刷一排高喊：「水蜜桃姐姐有改名成壽桃姐姐嗎」、「伍佰快六十歲了也沒有變壹仟阿」、「阿妹老了，名字會改叫阿婆嗎」、「王子老了叫老王」、「不然黎明老了是要改名叫夕陽嗎」、「Twice10年後會變成Twenty」、「香蕉哥哥50歲也沒有叫香蕉阿公啊」、「丁噹老了變庚噹，庚噹苜藥粉」、「動力火車老了也沒有變動力高鐵，或是蒸氣火車呀」、「八三夭80年後就會變玖壹壹了」、「黑眼豆豆要變成青光眼豆豆嗎」、「難不成要叫乩童嗎」。

44歲水蜜桃姐姐（左）沒有變「壽桃姐姐」； 51 歲香蕉哥哥（右）沒有變「香蕉阿公」。(圖／翻攝自臉書 @小蜜桃姐姐momo、IG ＠cindychi106 )









貼文曝光後，引起熱烈迴響，網友紛紛參戰玩起「聯想哏」。（圖／翻攝自Threads）





貼文曝光後，引起熱烈迴響，留言區更意外釣出曾入圍金曲獎「最佳台語男歌手獎」的台灣歌手賴銘偉「參戰」，逗趣自嘲：「我41歲了，原神木與瞳，現神桌與乩童」，讓整場「聯想哏大戰」增添更多有趣。













