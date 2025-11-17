SJ粉絲人潮湧金豬食堂！追星擠到馬路上 駕駛遭爆閃燈攻擊批太扯......正反網友戰翻
韓流帝王SUPER JUNIOR昨（16日）完成在大巨蛋3天的演唱會，並今年2度前往南京東路上的金豬食堂慶功，吸引眾多粉絲前往追星，卻沒想造成用路人困擾。有網友在Threads上指出，金豬食堂現場人多到有些已經站到馬路上，用路駕駛不得不放緩行駛，離譜的是還被疑似保全、隨扈人員用爆閃燈強光攻擊，氣得原PO直呼「真的很扯」。
根據媒體報導，SUPER JUNIOR在完成3天大巨蛋演唱會後，今年2度前往金豬食堂慶功。然而，金豬食堂早在日前公告16日當晚有人包場，就引發不少網友臆測是SUPER JUNIOR，不少粉絲前往慶功現場附近的公園、對街等待，真的就陸續看到SJ成員隊長利特、神童、銀赫、東海、圭賢等人，都是卸完妝、穿著私服抵達現場。
雖然SJ成員向粉絲揮手致意，但大量的人潮讓用路人及附近居民不開心了！有網友在Threads表示，半夜12點多看到金豬食堂附近有人潮，甚至有部分人站到馬路上，才知道韓團SJ在此地用餐。他指出，為了拍給友人看，特地繞了一圈，發現路口人潮多到讓車子只能緩慢行駛，覺得最離譜的是疑似保全的隨扈竟拿爆閃燈朝車內照射，讓他感到頭暈不舒服，駕駛也瞬間被嚇醒。
原PO對此不滿直言「用爆閃燈照行駛中的車子，是瘋了嗎？」稱這不是維護秩序，是把駕駛和路人推向危險，不滿地說「維安，還是製造交通事故？」認為在充滿粉絲的現場做這件事，「根本把道路當你們的活動場地」，指出餐廳、經紀公司、現場負責人有責任做好動線管理，而非讓保全拿爆閃燈亂閃人。他最後表示，追星不是問題，不安全才是問題！ 覺得在台北市的大馬路上搞這種事，真的很扯！此外，有附近居民表示，金豬食堂何時才要制止粉絲的行為，認為追星人潮延伸到旁邊不是店家的範圍，直言「有夠擾民」。
不過，網友對原PO的說法反應不一，有網友指出問題在於原PO，稱他刻意繞一圈拍照的行為跟擋在路上的粉絲一樣危險，指出就是保全認真工作發現到原PO不是「正常行駛路過」，才用光從右側照射查看；也有網友對原PO的說法表達支持，表示只要沒違規，開車繞幾圈都是駕駛的自由，對著行駛中的車輛照射強光是有可能造成交通事故，質疑難道藝人就可以讓保鏢變成霸路嗎？
