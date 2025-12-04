SJ經紀人慣竊被藝聲當場抓包 圭賢再曝「跑給警察追要他背鍋」

南韓男團Super Junior成員圭賢。（圖／翻攝自圭賢 IG）





南韓男團Super Junior成員圭賢近日在綜藝上，分享自己遇到恐怖經紀人的遭遇，不僅偷竊自己和成員的物品被藝聲抓包，還無照駕駛並跑給警察追，最後還想要圭賢幫忙頂罪，超誇張行徑掀起韓網討論。

羅暎錫製作的Netflix綜藝《三傻遊肯亞》近日開播，身為MC之一的圭賢，和李壽根、殷志源分享了過往奇葩經紀人的經歷，首先遇到一名會偷竊的經紀人，當時行竊還被成員藝聲抓到，表示在鞋櫃門後有一個小型倉庫，結果藝聲進去時候，該經紀人就被嚇大，當下藝聲覺得奇怪，要求該經紀人讓開，結果發現一個箱子裡面全是成員們不見的東西。

隨後，圭賢表示他們要打電話給隊長利特，結果該經紀人下跪哀求，希望他們可以保密，但最終仍被公司開除，不過讓他們震驚的是，後來發現該經紀人又去到了另一位歌手的團隊，直呼：「令人起雞皮疙瘩。」

另外一名則讓圭賢完全傻眼，當時在該名經紀人的車上，經紀人違規迴轉，結果聽到警車鳴笛後，不僅沒有停下反而還開給警車追，遇到前面塞車選擇逆向行駛，讓圭賢形容當時經紀人的眼神超瘋，甚至遇到機車擋道還狂按喇叭。

最後被警車追上後，經紀人甚至和圭賢說自己的駕照被吊銷，希望圭賢可以跟他換位子，也就是要圭賢來背鍋，讓圭賢傻眼表示：「哥，你是要我把逆向駕駛這件事全部都背下來嗎？不可能吧？」拒絕之後反而還被質問自己被抓走怎麼辦，不過最後警方還是將經紀人抓走。

雖然這兩件事情聽來都荒謬，但圭賢表示：「這些都是事實，一句 MSG（誇張渲染）都沒有」，而這也掀起韓網討論，好奇經紀公司選擇經紀人時候，是否有沒有好好做調查。

