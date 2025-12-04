SJ經紀人驚爆是偷竊犯！違法還逼成員頂罪 圭賢驚悚還原：全被藏箱裡

娛樂中心／綜合報導

圭賢日前和節目組到肯亞拍攝。（圖／翻攝自IG @gyuram88）

Super Junior成員圭賢近日在Netflix實境節目《去肯亞的三餐》中，難得公開自己過去遭遇過的「前經紀人奇葩事件」。他表示，從出道以來換過近70名經紀人，其中幾位的行為誇張到如同「真人驚悚片」，讓在場的李壽根、殷志源聽得瞠目結舌。

節目中，殷志源先提起此事，強調「這不是能隨便聽聽的故事」，並鼓勵圭賢分享。圭賢先從「最輕微的事件」開始說起，透露曾經有經紀人為了躲過南山附近的多乘客查驗哨，竟把車窗微微降下一秒後立刻拉起，企圖用車上放著的巨大熊娃娃瞞過檢查，結果當場被工作人員識破，場面既荒唐又尷尬。

圭賢在節目中揭露過去經紀人的誇張行徑。（圖／翻攝自IG @gyuram88）

不過真正讓大家倒抽一口氣的，是圭賢提到某位「有偷竊癖」的經紀人。他說，當時藝聲返回宿舍時，意外撞見該名經紀人躲在類似小倉庫的空間裡，對方一看到藝聲出現立刻嚇到語無倫次。眾人要求查看現場後，發現一個箱子，裡頭裝著許多成員這陣子「離奇失蹤」的私人物品。圭賢說，該名經紀人當場下跪求藝聲替他保密，但最終仍被公司開除，更令人毛骨悚然的是，他後來竟又順利進入另一名歌手的經紀團隊。

節目後段，圭賢才揭露最驚險的一次經歷。他回憶，某位經紀人在建大十字路口違規迴轉，被警方追查時竟突然猛踩油門，「我問他在幹嘛，他眼神完全不對，回我：『我駕照已經停用，被抓到就完了！』」情況危險到圭賢連話都不敢多說。車子一路逆向狂奔，還對前方慢行的機車按喇叭飆罵，場面宛如動作片。

最後因前方無路可逃，車輛被警方攔下，該名經紀人甚至轉頭拜託圭賢「拜託換我一下位置，不然我就完了」，讓他震驚到完全說不出話。警方大力敲窗後將經紀人帶走，經紀人仍邊被拉走邊喊：「圭賢，誰來負責你啊！」

圭賢強調，這些經歷全都真實發生。

