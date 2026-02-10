SJ藝聲出道20年首接個人代言！超自律管理方式曝：晚上不跟人見面

Super Junior成員藝聲來台出席代言益生菌產品記者會。（陳俊吉攝）

韓國男團Super Junior成員藝聲今（10日）來台，出席代言益生菌產品記者會。向來以自律著稱的他，現場大方分享近年對飲食控管與身體管理的心法，坦言隨著年紀增長，對「把身體照顧好」這件事有了更深刻的體悟。藝聲也坦言，可能自己運氣不是很好，這次是他出道20年第一個個人代言，也是SJ成員中最晚接到個人廣告代言的人，「所以我真的非常努力在做宣傳，甚至多到讓他們（只廠商）有點困擾。」在拍攝與準備過程中都格外投入，很開心廣告呈現出來的狀態也非常好。

提到保養祕招，藝聲表示，自己近年除了在飲食方面相當節制，也特別重視營養補充，「因為在做飲食控管，所以其實常常會感到餓。」不過因為巡演等行程需要體力，他也會補充維他命來維持狀態，晚上則會吃有助於休息的膠囊，早上則是一起床會吃維他命和OMEGA-3，然後用鹽水漱口，「再看當天狀態，調整搭配著吃的健康食品」，被問到是否會和團員分享這些保養方式，他笑說，每個人都有各自的喜好與適合的方式，「好的地方當然也會分享，但大家管理身體的方法本來就不一樣。」

藝聲大方分享保養秘招，透露平時在飲食方面相當節制。（陳俊吉攝）

藝聲也坦言，年輕時並不那麼懂得照顧身體，「隨著年紀增長，才慢慢有了要好好管理身體的想法。」如今不只在飲食上更節制，晚上幾乎不吃東西，只會喝果昔類等流質食物，酒類也不太碰，重口味、太辣或太鹹的食物都盡量避免，因為本身屬於易浮腫的體質，「吃了什麼都會立刻反映在外型上」，在外型管理上也更加用心，談到如何抗拒誘惑，他笑說，方法其實很單純，「雖然年輕的時候可能很難，但我會選擇不跟人見面」，晚上盡量不出門，減少聚餐邀約，「做完事情就回家，專注在自己身上。」

他也很開心能透過SJ演唱會走訪了許多一直想去的地方，也甚至路上也會看到不少演唱會相關的廣告，讓他印象深刻，尤其是20週年的台灣場，更是在高雄和台北共有6場演出，且站上台北大巨蛋是第一次，事前其實感到相當不安，「沒想到門票都完售，心裡有各式各樣的想法，除了感激，也有點抱歉的心情。」接著他也提到，自己即將在春天發行個人新專輯，近期更認真進行飲食管理，「我是個不太會說謊的人，粉絲準備了很多食物應援，但我其實沒辦法吃太多，不過在心意上比任何人都吃得更飽。」

藝聲很感謝每次來台都能收穫粉絲滿滿的愛。（陳俊吉攝）

今年也將迎來個人出道，藝聲感性表示，去年20週年巡演從粉絲那裡收到了非常多能量，心中滿是感激，「我也會把這些能量放進10週年的活動裡。」最後他再次強調，自己仍會盡量不吃晚餐，持續以最好的狀態回饋支持他的粉絲，讓一旁的品牌創辦人理科太太聽完後佩服地直呼：「我希望我也能盡量不要吃晚餐，這真的是科學抗老的好方式。」

