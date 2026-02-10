SJ藝聲怕水腫晚上禁食 曝發光秘訣「維他命吃得比飯多」

藝聲出席代言品牌記者會。

韓流天團「SJ」SUPER JUNIOR主唱藝聲今（10日）出席「好好生醫」年度代言記者會，出道20年首度接下個人代言，藝聲笑說：「可能是我運氣不太好，我一直都很想要有個人廣告，但是比較晚才進行，所以我很努力在幫品牌宣傳，可能品牌也會因此感到傷腦筋，因為是第一次，所以接到代言後我真的很熱切地在宣傳。」曾被成員爆料一年只吃五餐的他更打趣說，在1月每週末都有演唱會的高強度行程下，吃的維他命甚至比飯多。

藝聲透露，在高強度的工作下讓自己維持「發光狀態」的秘訣就是透過嚴格的飲食控管，搭配好的維他命以維持好的狀態，「首先我晚上不吃東西，當然果昔那些還是會喝，但我幾乎不喝酒，晚上也不吃辣的、鹹的，因為我的體質很容易浮腫，所以很積極地做自我管理。」為了抗拒誘惑，藝聲坦言以前很辛苦，「晚上工作結束就不出門、不和朋友見面，專注在自己的時間做自己的事。」現在晚上感到飢餓的時候，他選擇吃「好好生醫」的飛航模式膠囊，隔天早上則是吃對皮膚好的燕窩益生菌及有助回復體力的太空人維他命。

SJ在臺北大巨蛋、高雄巨蛋創下六場演出完售佳績，藝聲表示：「因為從去年開始是SJ的20週年，規模辦得比較盛大，但從前年開始我們就在辦巡演了，這次是我們第一次去臺北大巨蛋，本來還有點不安，聽到完售的消息、看到現場來了這麼多人，讓我產生了各種想法，很感謝又很抱歉，心情很複雜。提到剛結束不久的高雄演唱會，藝聲也感謝粉絲準備了很多好吃的食物，「但是因為我要管理飲食，所以不能吃太多，但是我的心意上比任何人吃得更多！每到一個地方巡演，當地都會有廣告我們要在那裡開演唱會，這也讓我印象很深刻。」

最後，藝聲預告春天將帶來新專輯，「今年不管是在韓國或日本，都是我個人出道的十週年，加上20年巡演的能量，我會好好準備十週年的活動。」





