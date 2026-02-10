SJ藝聲感謝台灣E.L.F應援 驚喜送紅玫瑰提前慶情人節

SJ藝聲今（10日）出席代言記者會，感謝台灣E.L.F.在台灣場演唱會的應援讓他心靈飽足，也會帶著這份力量為接下來的個人新專輯全力以赴。

Super Junior成員藝聲今（10日）出席好好生醫代言記者會，笑言自己是團體中最後一個接到個人代言的成員，「可能我運氣比較差，但我很努力在幫品牌宣傳。」他透露，因為是首次代言，也非常渴望，因此在宣傳上格外認真。

藝聲本身就是「維他命達人」，每天早上起床的第一件事就是服用維他命，並搭配Omega-3及當天狀況選擇的保健品。他也分享飲食與保養習慣，平時長期控制飲食，晚上不吃重口味食物或酒精，曾為克服口欲而不與朋友外出，專注在自己的時間裡。藝聲表示：「保持一樣的自己很重要，從小就苦惱怎麼把生活過好，現在更知道要照顧身體。」

SJ藝聲與好好生醫創辦人理科太太合照。

談到巡迴演出，藝聲回憶每場演唱會都留下許多回憶，即便休息不多，他們從前年開始不斷巡演，去年20週年巡演規模更是盛大，藝聲表示成員們也許會覺得每場都差不多，但是台灣場的6場演唱會讓他覺得格外特別，不但每場演出皆完售，首次登上台北大巨蛋看到觀眾席滿滿的粉絲，讓原本心情忐忑的他安心下來，也更感到感謝與不好意思。藝聲特別提起演唱會後台的食物應援，「老實說，我因為飲控沒有吃，但心靈真的非常飽足。」

為支持藝聲的代言，好好生醫在Super Junior台北場準備了9萬份應援物，高雄場更將應援物裝進紅包袋，並向藝聲解釋台灣過年習俗，讓他非常開心。記者會現場開放粉絲觀禮，每位粉絲在離開時也收到紅玫瑰作為提前過情人節的小禮物，場面溫馨。

SJ藝聲特別為觀禮的粉絲準備玫瑰花，作為提前的情人節禮物。

藝聲透露，未來將推出個人solo專輯，並以團體20週年巡演收到的能量作為創作動力，他說：「希望用這份力量好好完成專輯。」

