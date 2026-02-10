SJ藝聲自律到可怕「晚上都不吃」 曝光養生秘訣：維他命吃得比飯多

【緯來新聞網】韓國天團SUPER JUNIOR 成員藝聲今（10日）出席網紅理科太太創立的保健品排記者會，他才剛結束SJ 20週年巡迴演唱會，被問到維持體力跟外型的秘訣，他坦言自己平時就嚴格控管飲食，幾乎不吃晚餐，讓理科太太也忍不住說：「這真的太難做到了。」

SUPER JUNIOR 成員藝聲晚上幾乎都不吃。（圖／記者陳明中攝）

藝聲今也公布自己的養生秘訣，一早起來他一定會先補充維他命Omega 3，然後用鹽水漱口，然後多年以來他都維持不吃晚餐的習慣，「我晚上不吃東西，頂多喝些果昔，也幾乎也不喝酒，辣的、鹹的都不吃。可能維他命吃得比飯多放。」他在外型管理上也非常努力，「因為我容易浮腫，吃了什麼就都會反映出來。」被問到要如何做到晚上不吃，他笑回：「年紀小的時候是有點辛苦啦，就是晚上不跟人見面、不出門，做完工作或自己的事情就不外出。」

SUPER JUNIOR 成員藝聲感謝粉絲支持。（圖／記者陳明中攝）

SJ 1月才剛完成高雄演唱會，藝聲對於E.L.F應援直呼感動，但也坦言自己春天要推出個人新專輯，正在嚴格飲控，沒能吃太多，「但大家的心意比我吃到任何東西都還要飽。」對於SJ能在台灣舉辦了6場演唱會，一連登上台北大巨蛋、高雄巨蛋演出，他感性分享：「原本其實很不安，但最後全數完售，看到那麼多人，心裡充滿感謝，同時也覺得很抱歉，情緒非常複雜。」

