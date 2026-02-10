SJ藝聲長期不吃晚餐！「保健品比吃飯多」 飲控秘訣驚呆全場

韓流天團SUPER JUNIOR成員藝聲出席代言記者會。（圖／記者楊雅芸攝）





韓流天團SUPER JUNIOR日前剛結束在高雄巨蛋演唱會，今（10日）成員藝聲為了台灣保健品的代言出席記者會，他也笑說：「我是成員中最晚拿到個人廣告的，不知道是不是因為運氣不好。但我很努力幫品牌做宣傳，可能宣傳太多到讓品牌都覺得困擾。」並透露飲食控制期間，吃維他命比吃飯還要多。

藝聲除了迎接團隊的20週年，還有自己單飛10週年的專輯活動，因此他一直專注於飲食控制，坦承自己不太會說謊的藝聲，也透露E.L.F.（粉絲名）準備了很多食物應援，但他為了控制，表示：「（粉絲）準備的食物沒有吃的很多，但心意上比任何人都吃的更飽。」

韓流天團SUPER JUNIOR成員藝聲自曝最後拿代言，所以更努力幫品牌做宣傳。（圖／記者楊雅芸攝）

另外，對於飲食控制十分有一套的藝聲，特別提及自己早上起床就會吃益生菌，接著用鹽巴漱口，並依照當天狀況來吃健康食品，更和大家分享他看見英國的研究，提醒大家早上不要空腹喝咖啡，這點理科太太也同意。

藝聲飲控十分徹底，幾乎不吃晚餐，讓現場都驚訝表示很難做到，他也分享可能會喝果昔，但因為體制比較容易浮腫，本身幾乎不喝酒，而辣的、鹹的食物晚上更是不太吃，更透露自己斷食秘訣就是拒絕社交，表示：「我年輕時覺得這個方法（不吃晚餐）比較難受，就是不要跟人見面，晚上做完工作我就不外出，專心過自己的時間。」

在巡演時候，藝聲表示會到處去走訪，不管去哪裡都可以看見街上歡迎團體的應援廣告，會覺得非常開心；這次《Super Show 10》在台灣南、北各演出3場，特別還去到台北大巨蛋，藝聲坦言當時其實心情蠻不安，但看見票都完售，因此心情上非常感謝，又覺得有些不好意思而感到複雜。



