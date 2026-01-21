SJ週末降臨！「她豪砸6萬」卡位搶周邊 利特喊話陳其邁：市長高雄見

SJ隊長利特直播自曝有按讚陳其邁的照片。翻攝自YT、臉書



韓國天團Super Junior本週末降臨高雄，23日至25日一連3天在高雄巨蛋開唱，歡慶出道20週年，引爆港都追星熱潮。除了演唱會本身備受矚目，百貨公司今（1/21）起同步推出的SJ快閃店更是吸引大批粉絲搶購，開幕首日就出現比周年慶還誇張的排隊人龍，場面相當壯觀；SJ隊長利特昨（1/20）直播也說，有看到市長陳其邁拿手燈拍照，讓他忍不住按讚、喊話市長「高雄見」！

百貨公司上午11點才正式開門，門外卻早已擠滿粉絲，隊伍一路延伸，看不見盡頭。為了搶購限定商品，不少粉絲前一晚就已到場卡位，有人晚上11點半就開始排隊，直言這波消費預算至少5至6萬元，且已是第三次購買周邊。也有粉絲笑說，官方推出的手燈種類太多，乾脆全部入手，就算壞掉也能立刻替換。

隨著Super Junior即將訪台，高雄市區已全面進入「藍海模式」，高雄捷運多個站點與月台，布滿成員個人照與團體形象，捷運列車、巨蛋周邊更成為粉絲拍照打卡熱點，整座城市瀰漫濃厚的應援氛圍。

高雄的Super Junior寶藍色應援。翻攝自陳其邁臉書

Super Junior隊長利特20日晚間開直播與粉絲互動時，也特別提到已感受到高雄滿滿的藍海應援，整座城市彷彿都在慶祝SJ 20週年，粉絲們也紛紛留言告訴他，連交通號誌、城市景點都換上應援色系，讓他直呼印象深刻。利特也有注意到陳其邁拿著Super Junior應援棒拍照、拍影片，透露自己有特地按讚，在直播隔空喊話「市長，到時候見囉」。

事實上，陳其邁為迎接Super Junior與全球E.L.F，再度化身「資深鐵粉」，將社群大頭貼換上寶藍色造型，戴著同色系帽子、手持鑽石手燈，完美復刻Super Junior經典OAO打招呼手勢，熱情喊話「It’s You!」，歡迎粉絲來到充滿奇蹟的高雄。

過往陳其邁為BLACKPINK、TWICE來台開唱時的創意行銷，仍讓網友記憶猶新，這回再度引發熱烈討論，網友直呼「市長真的無極限」。除了視覺應援，高雄市府也推出多項配套，歌迷只要憑演唱會門票，就能在指定捷運站領取50元優惠券，於全市多個商圈、夜市與合作店家使用。

