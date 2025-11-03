SJ金希澈「肢障4級」心疼粉絲拒領證 因車禍185身高少9公分

金希澈稱自己原本身高約有185公分。翻攝Instagram @20hitssong

南韓天團Super Junior（슈퍼주니어）成員金希澈（김희철）近日在綜藝中坦承，18年前車禍導致股骨骨折，被判定肢體障礙4級。他為不讓粉絲難過，拒絕領取殘疾證明；更令人心疼的是，原本185公分的身高因後遺症縮短9公分，現為176cm。這段隱藏傷痛曝光後，引發粉絲心疼與支持。

車禍後遺症：身高「縮水」9cm

2006年，希澈參加團員東海（동해）父親喪禮後返首爾途中出車禍，左腳踝、大腿和髖部多處受傷，需要12週的康復治療，並接受了腿部植入七根鐵釘的大手術。術後，他被診斷為四級肢體殘障，他在節目《20世紀熱門歌曲》分享：「本來185cm，現在176cm。」

金希澈現在身高是176公分。翻攝Instagram @20hitssong

心疼粉絲：拒領證明10年

今年1月SBS《討厭的我們小孩》中，希澈透露：「我沒告訴粉絲，是因為我覺得如果我說『你們的歐巴被評定為殘疾』，他們會難過。」他曾去領證明，但臨時放棄，想著「不，我需要更積極地生活。」於是故意不領證明就走了。他說：「我不想承認自己的疼痛，我告訴自己可以克服的，就這樣過了近10年。」



