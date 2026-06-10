SJ銀赫愛店出事！甜甜圈前員工揭「被房東奪品牌」 怒控：把我們都趕走

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記者王培驊／綜合報導

「一脆鮮奶脆皮甜甜圈」曾獲韓團Super Junior成員銀赫推薦。（圖／翻攝自일단은혁이 1LDAN EUNHYUKEE）

台北西門町人氣排隊名店「一脆鮮奶脆皮甜甜圈」，因曾獲韓團Super Junior成員銀赫推薦，吸引不少海內外遊客朝聖。不過近日卻爆出經營權爭議，一名自稱任職6年的前員工在Threads上發文指控，原創團隊遭合作房東排擠出局，甚至痛批對方「整碗端走」，消息曝光後在社群平台掀起熱議。

該名前員工表示，「一脆」原本由老闆一手打造，早期與房東以合夥形式合作，但房東當時開出條件，要求品牌商標由自己持有，並持有50%股份，否則不願出租店面。員工指出，雖然房東初期曾出資，但後續店內設備及營運資金多由原老闆負責投入。前員工進一步指控，團隊歷經6年經營，好不容易將品牌從疫情時期一路發展成觀光客排隊名店，卻在生意穩定後遭排除，原班人馬被迫離開原店址，連部分設備也未能取回，只能另外花錢添購設備創業。

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根據員工說法，房東原先僅告知租約將於6月4日後不再續租，沒想到當天突然通知要自行營業，要求原團隊盡快搬離。由於無法取得原有商標，目前原班人馬已在西門町昆明街另開新店「倆倆脆」，希望延續過去的配方與口味。事件延燒後，不少自稱老顧客及前員工的網友留言聲援，表示一路見證品牌從默默無名到成為觀光客必吃名店的過程。有人直呼「我的愛店居然被搞成這樣」，也有人表示曾親眼看著團隊研發新口味、推出活動撐過疫情，如今爆發爭議令人感到不捨。

「一脆鮮奶脆皮甜甜圈」曾獲韓團Super Junior成員銀赫推薦。（圖／翻攝自일단은혁이 1LDAN EUNHYUKEE）

由於「一脆」長期受到日本、韓國及香港旅客喜愛，加上銀赫曾在個人YouTube節目中推薦，不少海外粉絲都是按圖索驥前往購買。如今事件曝光後，更有網友自發將相關內容翻譯成英文、日文及韓文，希望提醒外國旅客注意品牌內部變化。

面對外界質疑，「一脆」10日也透過社群平台發出正式聲明反駁，強調品牌是由團隊從零建立，「不是接手，更不是房東」。業者表示，2019年曾找來一名合夥人負責日常管理，基於信任將營運工作交由對方處理，但後續發現帳目長期存在問題，且始終無法獲得清楚說明。

業者指出，2025年已正式向合夥人提出帳務疑慮，但未獲妥善回應，因此最終決定終止合作關係。對於外界流傳的「趕走員工」說法，業者則強調，員工離職都是個人選擇，公司從未要求任何人離開，目前所有員工皆為合法聘用，且薪資待遇高於法定標準。此外，業者也否認聘用外籍勞工是為了壓低成本，呼籲外界不要攻擊現職員工，並強調未來將持續專注於產品品質，同時針對相關不實指控保留法律追訴權。

值得注意的是，被網友點名捲入此次爭議的林姓房東，今年2月才因西門町另一起店面糾紛受到關注。當時一間經營多年的港式茶餐廳，因通往二樓店面的唯一樓梯遭拆除封閉而無法營業，最終事件進入司法程序處理。如今再度因甜甜圈店經營權風波成為討論焦點，也讓不少創業者開始關注商標權、股權分配及租賃契約等問題。目前雙方各執一詞，相關股權、商標及設備所有權爭議仍有待當事人進一步釐清。

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