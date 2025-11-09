SJ銀赫突現身來台錄影！利特、神童同行限動打卡 粉絲嗨喊「超前福利」

記者王芷姍／台北報導

今（9）日有粉絲直擊南韓天團Super Junior成員銀赫從韓國機場出發準備來台，同行者有利特與神童。（圖／緯來電視網提供）

南韓天團Super Junior 演唱會，本月14日將在台北大巨蛋場登場，其中，成員銀赫更在日前宣布接下台灣全新節目《宇宙啦啦隊》的主持棒。今（9）日有粉絲直擊他從韓國機場出發準備來台，同行者竟還包括利特與神童，消息曝光後，粉絲驚呼：「這是什麼超前福利！」

利特在社群上發布在機場的出行照。（圖／翻攝自IG @xxteukxx）

緯來全新大型選秀節目《宇宙啦啦隊》自7月起展開海選，入圍選手已赴韓受訓，目前正式進入錄影階段。日前，官方宣布由Super Junior銀赫擔任節目主持。粉絲們原以為要等到15日台北場《Super Show 10》演唱會才能見到偶像，沒想到今早就傳出銀赫現身機場準備飛往台灣，且同行的還有利特、神童，引發粉絲熱烈討論。

今（9）日神童在限動中上傳飛機照並寫下「出發」。（圖／翻攝自IG @earlyboysd）

利特今早在社群上發布在機場的出行照，神童更在限動中上傳飛機照並寫下「出發」。據消息指出，此次三人來台主要為節目錄影與彩排，錄製結束後將暫時返韓，周末再飛回台灣參加《Super Show 10》台北站演唱會。而對於此次赴台行程，緯來方面目前尚未回應。

