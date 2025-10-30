SJ開唱在即先回饋E.L.F. 斥資7位數打造限時快閃區
「韓流帝王」SUPER JUNIOR慶祝出道20週年，攜全新巡演《20th Anniversary TOUR SUPER SHOW 10》席捲全球，並成為首個登上臺北大巨蛋的韓國團體，三場演唱會全數完售，吸引近9萬名粉絲參與。為回饋E.L.F.（粉絲名），以《SUPER SHOW 10》為主題的快閃打卡區也將於11月12日至11月16日在臺北大巨蛋B2的515空間登場。
這場期間限定的「SUPER SHOW 10」快閃打卡區斥資7位數打造，以「免費入場、實名預約制」開放粉絲體驗。預約分兩階段進行，11月1日上午11點首先開放國泰世華CUBE信用卡（含簽帳金融卡）卡友登記，隨後於同日13點起開放一般民眾預約，讓粉絲沉浸於SUPER JUNIOR的20週年慶典氛圍。
快閃打卡區以《SUPER SHOW 10》舞台概念為設計核心，由國泰世華銀行贊助支持，融合演唱會元素與藝術美學，呈現沉浸式韓流視覺展演。其中一大亮點是重現演唱會經典場景，讓E.L.F.彷彿置身舞台，感受偶像的現場魅力與團體默契。
展場設計以美術館為靈感，牆面如同藝廊般陳列成員照片，並以「名畫翻拍」形式重新詮釋，別具創意。現場還將演唱會主視覺「機械Logo」實體化，從海報設計變成立體地標，成為粉絲必拍焦點，展現獨特的視覺效果。
此外，為回饋購票粉絲，快閃打卡區特別設置官方周邊商品販售機制，僅限成功預約入場的消費者有機會購買演唱會周邊商品。入場時需出示演唱會門票、身分證件及登記入場券，且商品每日數量有限，售完即止，機會難得。
這場《SUPER SHOW 10》主題快閃打卡區不僅是一場展覽，更是獻給台灣E.L.F.的20週年特別企劃，從視覺到情感體驗，全面喚起粉絲與SUPER JUNIOR共同走過的回憶，展現「韓流帝王」在舞台上的不朽魅力。
※SUPER SHOW 10快閃打卡區
活動地點：臺北大巨蛋B2 515空間
營業時間：
2025/11/12 (三) 09:00-21:00
2025/11/13 (四) 09:00-21:00
2025/11/14 (五) 09:00-18:00
2025/11/15 (六) 09:00-17:00
2025/11/16 (日) 09:00-15:00
線上登記預約：
本打卡快閃區為免費活動，採實名制預約，僅開放持有SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR <SUPER SHOW 10> in TAIPEI 任一場入場門票之粉絲登記預約。
線上預約透過拓元售票系統進行：
開放時間：
2025.11.01 (六) 11:00 國泰世華CUBE信用卡（含簽帳金融卡）卡友登記預約
2025.11.01 (六) 13:00 一般登記預約
預約網站：https://tixcraft.com/activity/detail/25_sjpopup
