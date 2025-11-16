SJ開唱電翻3萬粉絲 全員「動物裝」反差萌花車繞全場
韓流帝王SUPER JUNIOR，昨（15日）晚間迎來台北場第一場演出，現場湧進 3 萬歌迷，要來一睹「不老神話」的風采。SUPER JUNIOR 除了大秀中文、熱情跟粉絲打招呼之外，9 位成員更是換上動物裝勁歌熱舞，可愛模樣讓一票粉絲全都嗨翻。
換上可愛動物連身睡衣，勁歌熱舞魅力不減，台下粉絲尖叫聲不斷。熟悉旋律一響起，現場更是尖叫連連。演唱會第一天，現場就湧進大批歌迷。
韓流天團SUPER JUNIOR在11/14-16來台開唱，不只如此，他們更是第一個登上台北大巨蛋開唱的韓團。
SUPER JUNIOR東海：「我是你們的東海，現在我的心撲通撲通，因為你們我很感動，謝謝大家。」帥氣的東海甚至大秀中文，跟台灣粉絲熱情招呼，讓全場心都化了。
隨後更是坐上花車，與粉絲親切互動。這回韓流天團SUPER JUNIOR來台，要和全場歌迷一同見證這份「不老神話」。
【更多東森娛樂報導】
●日本雙胞胎大胃王身心崩壞！ 自爆：對吃東西沒興趣了
●NewJeans可能換血！「自行宣布回歸」ADOR不認
●28歲女優無預警爆離世 好友悲痛證實 因斷聯自責
更多熱門影音：
黃明志涉謝侑芯命案出現大逆轉！扣押9天獲釋...檢方認「沒有證據」
胡釋安認了「提供粿粿住處」發聲明切割！ 「馬上請她搬離」范姜親上火線回應
NewJeans宣布回歸ADOR讓全網大傻眼！這三人「想回來就回來」被狙擊最嚴重
其他人也在看
Super Junior首登大巨蛋！Day1狂唱經典歌曲 銀赫：老婆在哪裡？
韓國天團Super Junior首度攻蛋，3萬粉絲嗨翻！成員們不僅獻唱多首經典歌曲，更特別準備中文歌《至少還有你》回饋台灣歌迷，展現標準中文發音。銀赫更在台上大喊「老婆在哪」引爆全場尖叫，後台還有鼎王、雙月等台灣美食犒賞辛苦的成員們，吃得好滿足！TVBS新聞網 ・ 1 天前
SJ攻大巨蛋開唱！銀赫向媽介紹「台灣老婆們」 希澈吐槽：浪子
「韓流帝王」SUPER JUNIOR（SJ）今（14日）起連續3天與台灣老婆見面，登上人氣、票房指標臺北大巨蛋開唱，單場吸引近3萬粉絲、3天共9萬人次入場，創下新紀錄，他們既是首組登上臺北大巨蛋的南韓男團，也是截至目前海外歌手入場人數最高的團體。鏡新聞 ・ 1 天前
SJ成軍20週年登大巨蛋！蔣萬安送「台味大禮包」祝賀
韓國人氣天團Super Junior（SJ）迎來成軍20週年，14日起在臺北大巨蛋舉行「SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR」三場演出。臺北市長蔣萬安也特別準備象徵祝福與喜慶的傳統壽桃，祝賀SJ出道20週年，並替9位成員獻上專屬用台灣特色茄芷袋包裝的「台味大禮包」，其中的台灣經典零食，更讓粉絲相當驚喜。中時新聞網 ・ 1 天前
王世堅怒揭假低收住豪宅領百萬 重批衛福部放水縱容
立法院近日審查社會救助與財政政策，民進黨立委王世堅連日來火力全開，痛批台灣社福制度漏洞百出，不僅存在大量未被安全網接住的「窮人黑數」，更有一群「假低收」真有錢的人濫領補助，住豪宅、開名車卻躲過查核，一年領走上百萬元補助。王世堅強調：「這些人把真正弱勢擠到制度外，還侵蝕教育資源，政府不能再縱容！」中天新聞網 ・ 1 天前
南韓男神玉澤演變台中NPC 搭公車變打卡熱點｜#鏡新聞
韓星2PM成員玉澤演近期在台中拍戲，也在台中趴趴走，像是在台灣大道跟忠明南路口，巧遇玉澤演外出跑步，新光三越路口，都被民眾捕捉到他的身影。近期又有台中民眾搭公車時發現，有個座位椅背被貼上「玉澤演坐過」的公告，原來是玉澤演體驗搭公車通勤，被眼尖司機認出，特地把當時他坐的位子做了標註，成為移動打卡點。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
SJ大巨蛋開唱！鼎王直接搬到後台 超豪華自助餐曝光
韓流帝王SUPER JUNIOR昨天（14日）起在大巨蛋連唱三天，後台美食眾多，沒想到始源最愛的「鼎王」等美食竟然直接搬到後台，為成員們料理，簡直是成員們吃豪華自助餐，引發網友熱烈討論。SUPER JUNIOR首度登上大巨蛋，隊長利特今天深夜開直播，聲音有些沙啞地說：「喉嚨好痛，還有兩場呢，只能用盡自由時報 ・ 1 天前
茶.酒.咖啡.食品4大熱門主題 台灣飲食系列展盛大開幕
民視新聞／綜合報導臺灣年度飲食品產業風向標—2025年臺灣飲食系列展今天盛大開幕，集結茶、酒、咖啡及食品四大熱門飲食主題，橫跨台北南港展覽館雙館共三層樓，盛大展出。有超過800家廠商、2800個攤位共聚一堂，這個食品展也匯集海內外產業的最新趨勢與熱門項目，打造台灣餐飲的年度國際交流盛會！其中咖啡展也是再次集結多位台灣咖啡賽事冠軍打造「咖啡冠軍市集」，將於現場展售選手們推出的產品，今年冠軍名單包含咖啡大師賽冠軍簡嘉程，沖煮大賽冠軍王詩如、陳起軒，甚至烘豆大賽冠軍和杯測大賽冠軍等，精彩陣容集結一處，是咖啡迷與冠軍們交流的最佳機會！原文出處：茶、酒、咖啡、食品4大熱門主題 台灣飲食系列展盛大開幕 更多民視新聞報導杜拜富豪炫富炫出新高度 「這杯」竟要價３萬台幣！起床喝咖啡恐致血糖飆升？營養師曝8項飲食均衡法中國賣「蟑螂粉」咖啡 真實口感：酥酥脆脆！民視影音 ・ 1 天前
SJ嗨歌大巨蛋利特感動噴淚
Super Junior（SJ）帶著20周年全新巡演，14日起一連3天登上台北大巨蛋，3場共吸引9萬人次朝聖，成為首組登上大巨蛋的韓國男團，更創下紀錄，也是截至目前海外歌手入場人數最高的團體。隊長利特昨激動大吼：「台北大巨蛋！」看到現場坐滿粉絲更感動到落淚。中時新聞網 ・ 1 天前
E.L.F.看演唱會先集訓？東海點名「小隊長」 獻唱大巨蛋限定歌單
E.L.F.看演唱會先集訓？東海點名「小隊長」 獻唱大巨蛋限定歌單EBC東森娛樂 ・ 1 天前
直擊／雙向奔赴！SJ深情唱〈至少還有你〉東海哭了⋯落淚唱不下去
利特感性說：「好漂亮，你們每次都幫我們準備禮物，太感謝了」，9人也翻唱林憶蓮的〈至少還有你〉，深情回禮給粉絲，唱到一半，東海更哽咽落淚，一度唱不下去。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
SJ首攻大巨蛋！希澈「老婆」低調現身 甜喊：歐巴帥爆
韓國天團Super Junior（SJ）昨（14日）晚起一連3天在台北大巨蛋開唱，不只3場將吸引9萬人次朝聖，成員希澈的昔日「老婆」郭雪芙也是座上賓！鏡報 ・ 1 天前
SJ大巨蛋狂飆中文！銀赫看傻「我眼睛不夠用」神童一句吐槽全場笑瘋
在唱到〈Our Love〉時閃起一片燈光，美麗的排字「E.L.F.愛心SUPER JUNIOR」照亮大巨蛋。台灣E.L.F.手燈應援「這個愛心代表我屬於你，而那個人就是你」，讓銀赫直呼「現在只可惜一件事，就是我只有兩顆眼睛」，希望能將E.L.F.美麗華面盡收眼底，不過下一秒神童立刻吐槽「眼睛如果有4顆那會很可怕」，笑翻大家。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
普發1萬全民領 繳稅上班族喊不公平！一票人不挺原因曝
普發現金1萬已陸續入帳，但有需繳稅的上班族發文認為，全民都可以領實在不公平，感覺辛苦工作都沒了意義。該篇貼文一出引起熱議，不少人無法認同，直言社會福利本就是如此。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
韓團SJ登大巨蛋連唱3天 利特感謝粉絲創造歷史
（中央社記者王心妤台北15日電）韓團Super Junior（SJ）昨晚首度唱進台北大巨蛋，周邊捷運站染上代表色「寶藍色」。隊長利特興奮表示，能成為首組在大巨蛋3場完售的韓團是粉絲功勞，才能一起創造歷史。中央社 ・ 1 天前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
館長遭爆「逼員工拍鳥照」滿足館嫂慾望！ 律師：恐面臨5年刑罰
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長近來爭議不斷，昔日元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉昨（14）日開直播爆料，指控館長因性功能不佳，逼迫小...FTNN新聞網 ・ 1 天前
遭「除名」F4 巡演！朱孝天個唱《大約在冬季》哽咽落淚
F4今年在五月天大巨蛋演唱會擔任嘉賓，久違多年再度合體，掀起歌迷回憶殺，原本即將再度重返歌壇，沒想到籌畫過程中，朱孝天頻頻在直播中暴雷，遭唱片公司除名，最終將以三缺一形式亮相，他昨(15日)舉辦個人演唱會時，唱到齊秦成名曲《大約在冬季》，竟然唱到哽咽落淚。中時新聞網 ・ 7 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 天前
常被拱跟安心亞在一起！阿Ken吐真心話認「太難了」 鬆口關鍵原因
47歲男星阿Ken（林暐恆）擁有流利的口條，除了主持節目、參與眾多戲劇演出之外，還斜槓導演身分，能力備受肯定。近日，阿Ken登上陶晶瑩的網路節目時，也被問到跟女星安心亞的感情話題，他鬆吐真心話表示「真的太難了」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
妻夫木聰來台像回家「差點忘記帶護照」喊話金馬每年邀請他
日本男星妻夫木聰今（16）日和導演大友啟史帶著新片《寶島》來到金馬影展，再次受邀來台，「很開心每次都有這樣的機會，來台灣交流非常溫暖，就算沒有作品也希望金馬每年都能邀請我來。」強調會特別空出檔期。此次他在片中飾演沖繩人，他笑說無論是台灣還是沖繩都有回家的感覺，「每次來都覺得親切，還差點忘記帶護照。」許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前