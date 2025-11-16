SJ開唱電翻3萬粉絲 全員「動物裝」反差萌花車繞全場

SUPER JUNIOR換上可愛動物連身睡衣，台下粉絲尖叫聲不斷。（圖／民眾提供）

韓流帝王SUPER JUNIOR，昨（15日）晚間迎來台北場第一場演出，現場湧進 3 萬歌迷，要來一睹「不老神話」的風采。SUPER JUNIOR 除了大秀中文、熱情跟粉絲打招呼之外，9 位成員更是換上動物裝勁歌熱舞，可愛模樣讓一票粉絲全都嗨翻。

換上可愛動物連身睡衣，勁歌熱舞魅力不減，台下粉絲尖叫聲不斷。熟悉旋律一響起，現場更是尖叫連連。演唱會第一天，現場就湧進大批歌迷。

韓流天團SUPER JUNIOR在11/14-16來台開唱，不只如此，他們更是第一個登上台北大巨蛋開唱的韓團。

廣告 廣告

SUPER JUNIOR東海：「我是你們的東海，現在我的心撲通撲通，因為你們我很感動，謝謝大家。」帥氣的東海甚至大秀中文，跟台灣粉絲熱情招呼，讓全場心都化了。

隨後更是坐上花車，與粉絲親切互動。這回韓流天團SUPER JUNIOR來台，要和全場歌迷一同見證這份「不老神話」。

【更多東森娛樂報導】

●日本雙胞胎大胃王身心崩壞！ 自爆：對吃東西沒興趣了

●NewJeans可能換血！「自行宣布回歸」ADOR不認

●28歲女優無預警爆離世 好友悲痛證實 因斷聯自責

更多熱門影音：

黃明志涉謝侑芯命案出現大逆轉！扣押9天獲釋...檢方認「沒有證據」

胡釋安認了「提供粿粿住處」發聲明切割！ 「馬上請她搬離」范姜親上火線回應

NewJeans宣布回歸ADOR讓全網大傻眼！這三人「想回來就回來」被狙擊最嚴重