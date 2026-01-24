SJ開唱高喊：高雄起來 東海重現「公主抱銀赫」
SUPER JUNIOR 20 週年演唱會唱進高雄巨蛋，24日來到第二天，利特提到這次來到高雄，聽說城市裡不少地方都能聽到 SUPER JUNIOR 的歌，讓他留下深刻印象。
談話橋段中，神童坦言自己抵達高雄時其實相當疲累，但一站上舞台就感受到粉絲給予的能量；厲旭則笑說，氣氛熱烈到讓他一度以為是最後一場演出，也希望大家接下來繼續全力應援。東海注意到台下寫著「守護哥哥們走的每一條盛開花路」的應援手幅，向各樓層揮手致意，表示能清楚感受到大家的心意。
演出進入中段，成員高喊「高雄起來！This is 高雄 time！！」，〈D.N.A〉、〈Rockstar〉等歌曲接連登場，全場跟著起立應援。銀赫戴上有色鏡片亮相，引起粉絲注意；〈A-CHA〉由圭賢負責收尾，以穩定的歌聲撐完整段演出。〈BONAMANA〉登場時，希澈在台上伸手拉開利特的襯衫，銀赫在後方遮住雙眼，始源也加入互動，台上台下笑聲不斷。〈Sorry, Sorry〉進入 Dance Break 橋段時，東海突然脫下外套，重現「公主抱銀赫」的經典畫面，銀赫隨即對觀眾送出飛吻，讓全場尖叫聲四起。
聊到近況，希澈笑說剪不剪頭髮要「自己決定」，接著和圭賢、始源一起高唱「自體發光 寶石美男 Say My Name！」，銀赫也跟著加入，大喊「老婆！」，還自信表示中文對他來說不難，不過在挑戰繞口令時當場卡關。利特見狀忍不住吐槽團員是不是太興奮。
安可時，近萬名 E.L.F 齊聲喊出「SU・PER・JU・NI・OR」，並配合人體波浪。成員換上高雄限定周邊 T-shirt 再度登台，獻唱〈MARRY U〉，最後一句「你願意嫁給我嗎？I do」由神童接棒完成。藝聲把「YA」和自己名字的發音結合，與粉絲互動；始源則在感冒狀態下完成整場演出，叮嚀大家注意身體。圭賢最後用中文向粉絲致意，演唱會在〈FINALE〉與二安〈Wonder Boy〉中畫下句點。
看更多 CTWANT 文章
霍諾德爬101耗時多久？賭盤預測結果曝 下注破3000萬
霍諾德今徒手爬101！這品牌暗酸「太離譜」反對無裝攀登 蹭流量踩雷
動物園飼養員拿金屬鎖「毆打小象」園方稱：嚇嚇牠 挨轟才認錯道歉
其他人也在看
SJ懂玩！厲旭高雄合照玄天上帝 東海突擊快閃店
高雄市 / 綜合報導 韓國天團「Super-Junior」在高雄舉行世界巡迴演唱會，身為「灶咖男團」的他們也沒閒著，趁白天空檔逛高雄。厲旭最活躍，除了跑去蓮池潭跟玄天上帝拍合照，還參觀了高美館、美麗島光之穹頂，更不忘品嘗在地牛肉麵，讓粉絲直呼「比在地人還會玩」。東海突襲快閃店合照打卡，銀赫、始源則留在飯店健身房練肌肉。讓高雄粉絲看得目不轉睛，大讚「敲碗高雄代言人」。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
SUPER JUNIOR高雄嗨唱3天 利特串連心意感性發言
（中央社記者洪素津台北25日電）韓國男團SUPER JUNIOR一連在高雄巨蛋嗨唱3天，他們感謝台灣粉絲的應援，團員利特感性表示，「人生就是點與點連成線、畫成圓」，把大家的心意完整串連起來。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
SJ高雄三日演唱會完美落幕 暖心告白粉絲「你們的家也是我的家」
韓流帝王 SUPER JUNIOR 20 週年演唱會在高雄巨蛋連唱三天，神童提到，今天的歡呼聲特別明顯，也希望粉絲能一路保持精神到最後，厲旭則分享自己一早起床外出，走訪美麗島車站與美術館，雖然感到有些疲累，但回到舞台上聽到粉絲的聲音後立刻恢復精神，東海提醒大家「今天也要一直可愛到最後」，藝聲則提到，即使來到最後一天，場內依舊坐滿觀眾，對此表達感謝，始源在粉絲呼喊聲中登場，自稱是大家的「避風港」，並詢問全場是否玩得開心，過程中一度破音，也引來其他成員笑聲。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
SUPER JUNIOR雄蛋三連唱 粉絲揪心應援利特聊前世今生
韓流帝王SUPER JUNIOR 20周年演唱會在高雄巨蛋連唱3天，粉絲們的應援竟已經被台上的成員操縱自如！場場爆滿的高雄站，台灣E.L.F.（粉絲名）的應援再度成為舞台上的討論話題，從可以自己cue換字，再到因應場地而做的布條，對於E.L.F.每次都精心準備的各式應援活動，也讓台上的成員們每次都相當期待，這次高雄場更直接回應粉絲在事前準備與現場呈現上的用心。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
SUPER JUNIOR高雄巨蛋三連唱落幕 利特許願：「唱最大的體育場」
韓流帝王 SUPER JUNIOR 20 週年巡演高雄巨蛋站連唱三天完美落幕，台灣 E.L.F. 準備的應援內容再度成為舞台焦點。從能即時變換內容的應援字樣，到配合場地調整的布條呈現，成員在台上多次主動點名回應，也笑說已經能預期，每次來到台灣，粉絲總會端出新的安排，甚至能「直接 cue」現場流程，讓台上台下互動超有默契。簡立言｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 發表留言
SUPER JUNIOR演唱會逾3萬人湧入高雄 夜市商圈成長破3成
韓國男團SUPER JUNIOR從23日開始在高雄巨蛋開唱，連續三天的演唱會吸引海內外逾三萬名粉絲，強力帶動演唱會經濟效益。高市府經發局今天（25日）表示，因應這次演唱會，除了多處地景打上藍光、捷運舉辦限定應援活動，也設計專屬SUPER JUNIOR券面的「商圈夜市優惠券」，從首場演唱會結束後，各大夜市、商圈、餐酒館湧入續攤歌迷，業績普遍成長破3成。Yahoo即時新聞 ・ 1 天前 ・ 10則留言
韓女團QWER現身台灣！當工讀生「甜笑招呼」民眾瘋掉
韓合製實境綜藝《廚師的迫降：客家廚房 2》熱度攀升至最高潮，本週團隊終於結束韓國臨津閣的百人餐車大戰，並克服讓主廚李元日崩潰大喊「腰要爆了」的單車考驗，正式回歸台灣貨櫃餐廳迎來第二季最終營業。店門尚未開啟，現場便湧現看不見盡頭的排隊人龍，正當成員繃緊神經準備迎接挑戰時，韓國大勢女團 QWER 突然驚自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
《娛樂世界》SJ高雄嗨歌3天 始源感冒向粉絲致歉
【時報-台北電】韓流帝王SUPER JUNIOR（SJ）第3度站上高雄巨蛋，23日起一連3天舉辦，每場吸引近萬人，首日E.L.F（官方粉絲名）到場齊喊「歡迎回家」，成員們也感性回應：「我們回家了。」 相隔2年再度回到高雄開唱，高雄市政府同步在高流、愛河、美麗島捷運站與旅運中心點亮象徵SJ的寶藍色「SUPER LIGHT燈光裝置」，活動舉辦的高雄巨蛋站更設有成員個人月台與限定列車，讓粉絲從進場前就沉浸在周年氛圍中，利特則拉長音高喊「高雄」，直呼高雄不輸台北的熱情，很開心看到整座城市都是SJ。 向來愛給驚喜的台灣E.L.F這次也不例外，準備了寫著「到現在只有一點喜歡」與「騙你的，喜歡到停不下來」的應援手幅，讓利特看到後不忘真情告白，感謝粉絲的愛支撐SJ走到20周年。 演出中9人依舊火力全開，感冒中的始源也不忘向粉絲致歉，不過道歉歸道歉，寵粉力依舊滿點。身為演藝圈知名富二代，他近期合作的檸檬機能飲開放海外粉絲官網下單，更直接豪氣包下所有國際運費。讓台粉興奮喊「根本是始源PAY」。（新聞來源：中國時報─記者孫伊萱報導）時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
SUPER JUNIOR旋風橫掃高雄 夜市商圈業績成長破3成
韓國傳奇男團SUPER JUNIOR迎來出道20週年重要里程碑，本週在高雄巨蛋連唱三天（23至25日），號召海內外超過3萬名E.L.F.（粉絲名稱）跨海齊聚港都；素有「灶咖男團」之稱的SUPER JUNIOR成員也踩點高雄，大嗑火鍋、雞排、咖啡甜點等在地小吃，帶動強勁的演唱會經濟效益，高雄各大夜市、自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
張學友巡演結束！認「暫時失業了」 罕見回應欠債傳聞
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導歌神張學友昨（24）晚於紅館舉行「張學友60+巡迴演唱會香港終章」來到尾場，觀眾情緒特別高漲，許多演藝圈好友也前來力挺，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1則留言
王子捲不倫戀停工！照常出席公司尾牙 現況曝光
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導王子（邱勝翊）去年遭范姜彥豐爆料與妻子粿粿婚內出軌，事後王子已經發文道歉並表示與粿粿「確實有越界」而他所屬經紀公司...FTNN新聞網 ・ 54 分鐘前 ・ 11則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 8則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 3則留言
半個演藝圈都來了！Lulu、陳漢典文華東方大婚笑聲不斷，文定儀式中式造型成驚喜彩蛋
半個演藝圈到齊，婚禮現場星光密度破表Lulu 黃路梓茵與陳漢典兩個主持人出身的大婚，賓客名單一曝光就引發熱議。當天包括許光漢、王力宏、吳宗憲、陶晶瑩、邱澤等圈內重量級人物皆親自到場祝福，星光陣容被形容「宛如走進頒獎典禮現場」。賓客橫跨主持、戲劇、音樂多個世代，...styletc ・ 19 小時前 ・ 12則留言
男神許光漢桌牌寫「許光漢典」爆笑原因曝光 Lulu甜蜜告白：我只嫁給陳漢典！
面對台下坐著「國民老公」許光漢，新娘Lulu則在台上甜蜜告白老公陳漢典：「雖然許光漢真的很帥，但我眼裡現在只有新郎！就算許光漢站在我面前，我還是要嫁給陳漢典！」讓現場賓客直呼「被閃瞎了」。Lulu、陳漢典在搭檔主持《綜藝大熱門》時就常被開玩笑「推作堆」，到過去無...CTWANT ・ 1 天前 ・ 5則留言
霍諾德攀台北101！半空突「定格」掛牆上竟在挑歌 歌單曝光了
被譽為「地表最狂攀岩者」的霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰「無繩索、零防護」徒手攀登台北101，以驚人的速度不斷往上爬，全程僅花91分鐘順利攻頂。霍諾德一度「定格」在高空中，現場觀眾嚇一跳，原來他是要調整音樂。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15則留言
放鳥羅生門／獨家！拍戲撞期不吭聲 王識賢遭爆料唱婚宴放鳥
影視歌三棲的王識賢，從早期的電視劇《意難忘》《夜市人生》到近期的電影《角頭》系列，歌聲與演技兼具，受年輕族群喜愛也是尾牙邀請的寵兒，而他的經紀人就是結婚超過20年的愛妻小芸（陳憶華），夫妻於公於私都互相扶持，王識賢曾讚老婆非常能幹，維持婚姻幸福的祕訣是「聽老婆的就對了」。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 15則留言
Lulu婚宴端壽桃幫阿Ken慶生！被催婚安心亞不藏了 秒回「1句話」
去年10月20日正式結為連理的陳漢典與Lulu，今晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，而今日正好也是男星阿Ken的生日，因此陳漢典跟Lulu還特別準備壽桃幫忙慶生，並在台上搞笑催婚他跟安心亞，阿Ken真實表情全都被拍下。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
睽違8年！林志玲驚喜現蹤橫店拍戲...古裝造型曝光 網全看呆了
「台灣第一名模」林志玲嫁給Akira後，育有一子，雖然大部分時間都放在家庭中，不過林志玲仍偶爾會出席公開活動，令人驚喜的是，林志玲近日被捕獲到現蹤橫店拍戲，古裝的打扮也掀起大家討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 48則留言