SJ開唱！ 網友拍大巨蛋「鼠竄」 停車場「見蛇」？！

韓國人氣天團SUPER JUNIOR在台北大巨蛋舉辦演唱會，但首日演出時，有歌迷發現現場有老鼠出沒，同時，有網友在大巨蛋的停車場牽車時，驚見一條蛇在車旁亂竄，讓他和朋友都感到非常驚嚇。

老鼠出沒大巨蛋（圖／翻攝ｔｈｒｅａｄｓ）

對於這些事件，台北市體育局已要求大巨蛋的管理單位遠雄加強環境清潔和周邊巡查。 遠雄回應表示，在接獲通報後，已經加強巡邏，並強調每場活動前都會安排人員進行場地巡查與清潔，目前未再發現相關情況，將持續加強巡檢。

大巨蛋（圖／TVBS資料畫面）

此外，演唱會前一天，即14號早上七點多，大巨蛋進行了屋頂檢查，以確保不會出現漏水問題。

