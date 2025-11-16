SJ開唱Day2！ E.L.F.把大巨蛋變彩虹 東海哭了
天團SuperJunior大巨蛋演唱會第2天，始源在安可橋段時，談到自己最近捲入政治爭議，喊話粉絲再相信他一次，而歌迷精心準備彩虹應援，讓SuperJuniorSJ全都發出讚嘆，拿起手機拍照，東海唱到中文歌也忍不住哭出來。
SorrySorry，東海眨眼神part再現大巨蛋。韓流天團SuperJunior開唱第二天，狗糧撒好撒滿，赫海鏡頭吻額頭，唱別首歌時，還有神童成全粉絲就是愛看，當然還少不了利特的裸露症，在希澈的黃金雙手加持下，更好看了，粉絲狗糧吃得超級飽，當然不忘第二天再給哥哥們精彩應援。
韓團SuperJunior：「不是這個，不要開這個，開那個。」
台下欸噗排成彩虹，讓SJ9人全都發出讚嘆，更讓粉絲不捨的是，先前因政治因素捲入爭議遭到網暴的始源，主動談起這件事。
SJ成員始源：「最近對於我的事情有一些的說法對吧，對於新的挑戰跟這樣的變化，我們總是會經歷一些成長之痛的，就像大家至今相信我一樣，我想要跟大家說，大家再相信我一次吧，不會讓大家失望的。」
演唱會感動結束後，希澈更馬上開吃播。SJ成員希澈IG影片：「聽說這個是在台灣很有名的，所以演唱會一結束就快點來吃這個。」
希澈大讚，銀赫推薦的蔥抓餅很好吃，SUPERJUNIOR開唱剩下一天，欸噗們期待留給哥哥，滿滿難忘的台灣回憶。
【更多東森娛樂報導】
●韓流襲捲！大勢LE SSERAFIM、天團SuperJunior 同天抵台
●韓團Super Junior高雄開唱！被粉絲吐槽「是大叔」
●28歲女優無預警爆離世 好友悲痛證實 因斷聯自責
