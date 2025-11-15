SJ開演唱會希澈「前妻」郭雪芙低調現身！曝：沒見到面

娛樂中心／杜子心報導



南韓天團Super Junior迎來成軍20週年的盛大世界巡迴《Super Show 10》，14日首站在台北大巨蛋開唱，其中久未參與團體活動的成員金希澈時隔8年重返舞台，9人完全體的演出讓台下粉絲非常激動。演唱會現場不僅吸引了大量粉絲到場，就連台灣女星郭雪芙也低調現身支持，她曾與希澈一同參加實境節目飾演夫婦而結下緣分，如今時隔多年兩人感情依舊要好，她特別拍下希澈站在花車上的畫面，並在場外與巨型希澈海報合照，比出愛心發在Instagram限時動態上，讓不少當年的粉絲感到驚訝。





2013年郭雪芙（右圖右、左圖右)與希澈（右圖左、左圖左)合作南韓真人秀《我們結婚了 國際版2》。（圖／翻攝自X）

郭雪芙與希澈曾在2013年合作南韓真人實境秀《我們結婚了 國際版2》，兩人因希澈喜歡長腿女生，而郭雪芙自豪的部位正是修長美腿，當年被粉絲封為「大腿夫婦」。11年過去，郭雪芙在Instagram發出和希澈海報的合照，並用韓文寫下「謝謝你帶來這麼精彩的演出，歐巴，你和成員們都帥到不行，演唱會結束後要好好休息，明天我也會繼續支持你！」。

希澈和郭雪芙兩人雖未在演唱會中見面，但隔空互動仍充滿暖意。（圖／翻攝自IG@aohsuehfu）

隨後，希澈轉發郭雪芙限動並寫下，「謝謝你啊，雪芙！親自搶票來看演唱會的雪芙，演出前、演出後都沒見我的雪芙。完全用真粉絲模式看演唱會的雪芙」。對此，郭雪芙也回應，「這是正確的，我擔心會打擾到歐巴和成員們準備演出，所以就安靜地看完，然後悄悄地離開了。演出真的太精彩了，我非常開心」。這段隔空互動迅速在社群平台掀起話題，粉絲在Threads上討論熱烈，留言表示「希雪夫婦啊」、「夢回《我們結婚了》」、「真的希望他們能見面合照」，甚至還有不少人表示被回憶殺感動到落淚。

