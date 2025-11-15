SJ首夜登台！北捷總運量創新高 國父紀念館站設指揮中心+播放3首歌曲

上週五，臺北市成為一片繽紛的活動海洋，吸引了大量市民和遊客湧入市區，帶動臺北捷運的運量創下疫情後的新高。根據臺北捷運公司的數據，10月14日的運量達到266萬餘人次，不僅是今年度的最高紀錄，更在歷史上排名第三。這一驚人的數字顯示出市民對於各項活動的熱情參與，也反映出臺北捷運在疫情後的恢復力。

▲ 10月14日的運量達到266萬餘人次。（圖／台北捷運）

當天，臺北捷運的定期票使用人次也達到95萬6千，創下歷史新高。捷運公司對於旅客的支持表示感謝，並讚揚每一位員工在崗位上的努力，確保運輸系統的順暢運行。

其中，Super Junior演唱會的首夜吸引了3萬5千多名觀眾，成為當晚的焦點活動之一。為了應對龐大的人潮，臺北捷運在國父紀念館站設置了指揮中心，增派人力進行引導和分流，並根據人潮動態調派加班車。從人潮進入車站到現場紓解，整個過程僅耗時約35分鐘，顯示出捷運公司在大型活動中的高效應變能力。

▲ 捷運在國父紀念館站設置了指揮中心，增派人力進行引導和分流，並根據人潮動態調派加班車。（圖／台北捷運）

除了演唱會，臺北地區還有其他多項人氣活動，包括東區百貨的週年慶、新北歡樂耶誕城，以及南港展覽館的多項熱門展覽。捷運行控中心透過人流資訊管理系統，實時掌握車站閘門的進出人數，並在板南線和文湖線分別調派8列次和9列次加班車，以確保運輸順暢。

為了迎接接下來的活動熱潮，臺北大巨蛋將在14日至16日舉辦Super Junior演唱會，捷運公司特別增派人員疏導人潮，並加密列車班距。從下午1時到晚上11時，國父紀念館站每小時播放Super Junior的三首熱門歌曲，包括「Super Girl」、「Mr. Simple」和「Sorry, Sorry」，為歌迷們增添了不少驚喜。

▲ 國父紀念館站每小時播放Super Junior的三首熱門歌曲。（圖／讀者提供）

隨著年底大型活動的陸續登場，如大巨蛋演唱會、百貨周年慶、新北耶誕城和信義區耶誕市集等，臺北捷運也同步調整假日班距以因應人潮。板南線假日重疊區間的最密班距由原本的4.5分鐘縮短至3.5分鐘；淡水信義線則自11月8日起，星期六重疊區間的最密班距由5分鐘縮短為4分鐘，歡迎市民多加利用。

這一系列的調整和應對措施，顯示出臺北捷運在面對大型活動時的靈活性和高效性，為市民提供了便捷的交通服務，也為臺北市的經濟和文化活動注入了新的活力。隨著更多活動的到來，臺北捷運將繼續致力於提供安全、舒適和高效的運輸服務，滿足市民的出行需求。

