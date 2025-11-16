SJ首攻大巨蛋！希澈「老婆」低調現身 甜喊：歐巴帥爆

郭雪芙曾與SJ成員希澈以「假想夫妻」之姿配對結婚，郭雪芙昨晚低調買票進場看演出。翻攝MBC、翻攝IG@aohsuehfu

韓國天團Super Junior（SJ）昨（14日）晚起一連3天在台北大巨蛋開唱，不只3場將吸引9萬人次朝聖，成員希澈的昔日「老婆」郭雪芙也是座上賓！

郭雪芙合照「希澈柱」打卡認證

郭雪芙特別與「希澈柱」合照，並大讚演出及希澈超帥。翻攝IG@aohsuehfu

郭雪芙昨在IG曬出觀賞SJ演唱會的認證照，還特別跑去大巨蛋內印有希澈照片的巨型「希澈柱」拍照打卡，在限動用韓文感謝地說：「感謝歐巴讓我看到這麼精彩的演唱會，歐巴跟成員們全部都帥到爆，今天演出結束後請一定要好好休息。明天跟後天會繼續為你應援，真的很謝謝，是一場美麗又帥氣的表演。」

希澈認證郭雪芙「真粉絲」

被郭雪芙標註的希澈，也立刻轉發限動，並回覆道，「謝謝雪芙！親自買票來看演出的雪芙！演出前演出後都沒有特別來找我的雪芙，真的以『粉絲模式』來看表演的雪芙。」很感謝郭雪芙低調買票力挺。

希澈轉發郭雪芙IG，大讚郭雪芙是「真粉絲」。翻攝IG@heenim

郭雪芙再度回覆希澈，分享低調不打擾是因為擔心影響大家準備演出。翻攝IG@aohsuehfu

讓郭雪芙再度轉發寫道，「沒錯！擔心會影響到歐巴跟其他成員準備演出，就低調地觀賞靜靜地離開，不過真的是很棒的舞台，非常幸福！」郭雪芙也成為被「偶像」認證的「真粉絲」。

回憶殺！夢回《我們結婚了》

郭雪芙（左）與希澈當年曾在《我們結婚了 國際版》《我們結婚了 國際版》拍婚紗扮夫妻。翻攝MBC

細數郭雪芙與希澈的「姻緣」始於已停播的實境綜藝《我們結婚了 國際版》，擔綱第二季假想夫妻的兩人，2014年被配對成夫妻，兩人當時還被粉絲暱稱為「大腿夫婦」，原因是因為希澈曾說過喜歡擁有美腿的女生，郭雪芙也以長腿聞名；也有粉絲會稱他們「希雪夫婦」，兩人當時曾一起拍攝近半年，才結束這段「異國夫妻」情緣。

沒想到兩人的緣分在這次SJ首度唱進大巨蛋，低調地再度延續，也讓當年的節目粉絲大讚「回憶殺」、「超感動耶！是希雪夫婦」。SJ今晚7點將在大巨蛋舉行第2場演出。

