SJ高雄三日演唱會完美落幕 暖心告白粉絲「你們的家也是我的家」
韓流帝王 SUPER JUNIOR 20 週年演唱會在高雄巨蛋連唱三天，神童提到，今天的歡呼聲特別明顯，也希望粉絲能一路保持精神到最後，厲旭則分享自己一早起床外出，走訪美麗島車站與美術館，雖然感到有些疲累，但回到舞台上聽到粉絲的聲音後立刻恢復精神，東海提醒大家「今天也要一直可愛到最後」，藝聲則提到，即使來到最後一天，場內依舊坐滿觀眾，對此表達感謝，始源在粉絲呼喊聲中登場，自稱是大家的「避風港」，並詢問全場是否玩得開心，過程中一度破音，也引來其他成員笑聲。
圭賢以台語向高雄觀眾打招呼，提到這次行程結束後，暫時無法確定何時能再次回到高雄，因此希望大家能一路為他們加油到最後。希澈則分享，曾在休息室提醒成員不要再提及應援話題，開玩笑說「不然等下無人機又要從那邊飛起來」。銀赫向粉絲表示，不論應援過程是否出現失誤，「你們永遠是我的水某（漂亮老婆）」。利特則回顧前一日高雄市長到場支持一事，表示成員在高雄的行程皆有透過社群分享，並親自向對方致謝。他以「人生就是就是點與點連成線、畫成圓」作比喻，提到這次高雄行程已完成多個重要的節點，也希望能在最後一天，將這些心意完整串連起來。
在最終場的尾聲，成員們向 E.L.F. 吐露各自的心聲。利特提到，聽說高雄還有規模更大的體育場，也表示希望未來能以那裡為目標再次來到高雄演出。圭賢對觀眾表示「你們的家也是我的家」，並請大家繼續支持。始源回顧三天演出時間過得很快，詢問大家是否喜歡這次的舞台，也提醒粉絲要記得珍惜自己，並與大家約定下次再見。藝聲則表示，高雄三天的演出告一段落，感謝粉絲把場地填滿，也預告之後會再帶著新消息與大家見面。
東海分享目前正在準備新專輯，若有機會，希望能再次回到高雄與粉絲見面，並請大家持續期待。厲旭準備了以高雄為主題的三行詩，但因語言差異未能順利完成，被其他成員吐槽失敗。神童戴上智慧型眼鏡與現場互動，並提到曾與銀赫討論 SJ在台灣受到長期支持的原因，也轉述工作人員的看法，指出台灣粉絲一旦支持就會持續支持。銀赫補充，粉絲隨著年紀增長，仍願意到場支持演出，對成員而言十分重要，神童希望未來能持續獲得大家支持，還開玩笑說「拜託讓我們多賺錢，我們會一直來，大家一直支持我們」，許願再次回到台灣與大家見面。
主辦單位iMe為了迎接SUPER JUNIOR，在高雄巨蛋後台準備了鼎王、滷味、樺達奶茶、咖啡攤、冰淇淋等各類美食，希望讓成員們可以吃飽喝足充滿精神上台，帶給E.L.F.最棒的演出，SUPER JUNIOR成員們最後依依不捨道別之外，更不約而同的跟大家約定「下次見」，完美結束連續三天的高雄巨蛋演唱會。
