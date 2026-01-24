SJ高雄嗨歌3天 始源感冒向粉絲致歉
韓流帝王SUPER JUNIOR（SJ）第3度站上高雄巨蛋，23日起一連3天舉辦，每場吸引近萬人，首日E.L.F（官方粉絲名）到場齊喊「歡迎回家」，成員們也感性回應：「我們回家了。」
相隔2年再度回到高雄開唱，高雄市政府同步在高流、愛河、美麗島捷運站與旅運中心點亮象徵SJ的寶藍色「SUPER LIGHT燈光裝置」，活動舉辦的高雄巨蛋站更設有成員個人月台與限定列車，讓粉絲從進場前就沉浸在周年氛圍中，利特則拉長音高喊「高雄」，直呼高雄不輸台北的熱情，很開心看到整座城市都是SJ。
向來愛給驚喜的台灣E.L.F這次也不例外，準備了寫著「到現在只有一點喜歡」與「騙你的，喜歡到停不下來」的應援手幅，讓利特看到後不忘真情告白，感謝粉絲的愛支撐SJ走到20周年。
演出中9人依舊火力全開，感冒中的始源也不忘向粉絲致歉，不過道歉歸道歉，寵粉力依舊滿點。身為演藝圈知名富二代，他近期合作的檸檬機能飲開放海外粉絲官網下單，更直接豪氣包下所有國際運費。讓台粉興奮喊「根本是始源PAY」。
其他人也在看
SUPER JUNIOR旋風橫掃高雄 夜市商圈業績成長破3成
韓國傳奇男團SUPER JUNIOR迎來出道20週年重要里程碑，本週在高雄巨蛋連唱三天（23至25日），號召海內外超過3萬名E.L.F.（粉絲名稱）跨海齊聚港都；素有「灶咖男團」之稱的SUPER JUNIOR成員也踩點高雄，大嗑火鍋、雞排、咖啡甜點等在地小吃，帶動強勁的演唱會經濟效益，高雄各大夜市、自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
SUPER JUNIOR旋風橫掃高雄 夜市商圈業績成長破三成
韓國傳奇男團SUPER JUNIOR本週在高雄巨蛋連唱三天，高雄各大夜市、商圈、餐酒館湧入續攤歌迷，業績普遍成長突破三成。品觀點 ・ 1 天前 ・ 發表留言
SUPER JUNIOR開唱 高雄經發局推「商圈夜市優惠券」 (圖)
韓國男團SUPER JUNIOR在高雄巨蛋開唱，市府經發局設計專屬SUPER JUNIOR券面的「商圈夜市優惠券」。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
SJ甜讚歌迷應援失誤也可愛！ 銀赫：你們永遠是我的水某
韓流帝王 Super Junior（SJ）今（25日）晚在高雄巨蛋舉行最後一場演出，台灣E.L.F.（粉絲名）的應援再度成為舞台上成員們的討論話題，從可以自己 cue 換字，再到因應場地而設計的布條，對於 E.L.F. 每次都精心準備的各式應援活動，成員們始終充滿期待，這次高雄場更直接回應粉絲在事前準備與現場呈現上的用心。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
SUPER JUNIOR高雄巨蛋三連唱落幕 利特許願：「唱最大的體育場」
韓流帝王 SUPER JUNIOR 20 週年巡演高雄巨蛋站連唱三天完美落幕，台灣 E.L.F. 準備的應援內容再度成為舞台焦點。從能即時變換內容的應援字樣，到配合場地調整的布條呈現，成員在台上多次主動點名回應，也笑說已經能預期，每次來到台灣，粉絲總會端出新的安排，甚至能「直接 cue」現場流程，讓台上台下互動超有默契。簡立言｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 發表留言
SUPER JUNIOR高雄巨蛋連唱三場 逾3萬粉絲帶動經濟
南部中心／林樹銘、劉尹淳 高雄市報導韓國天團SUPER JUNIOR世界巡演，25日在高雄巨蛋是第三天的演出，統計演唱會期間，海內外一共湧入超過三萬名粉絲，高雄各大夜市、餐酒館，這段時間也有爆量粉絲，拿著專屬的夜市商圈券消費，成功帶動業績，成長超過三成，包括住宿、餐飲、交通等，預估創造至少一億兩千萬元的觀光產值。民視 ・ 1 天前 ・ 2則留言
SJ厲旭俏皮模仿玄天上帝合照！遊高雄行程曝光 網笑：最佳代言人
韓流帝王「SUPER JUNIOR」20週年演唱會唱進高雄巨蛋，吸引許多歌迷前往朝聖，然而，在開演前團員們也各自走訪高雄景點，尤其是厲旭一連朝聖美術館、與玄天上帝合照等，讓網友都認不住讚嘆「比高雄人還會玩」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
SJ高雄三日演唱會完美落幕 暖心告白粉絲「你們的家也是我的家」
韓流帝王 SUPER JUNIOR 20 週年演唱會在高雄巨蛋連唱三天，神童提到，今天的歡呼聲特別明顯，也希望粉絲能一路保持精神到最後，厲旭則分享自己一早起床外出，走訪美麗島車站與美術館，雖然感到有些疲累，但回到舞台上聽到粉絲的聲音後立刻恢復精神，東海提醒大家「今天也要一直可愛到最後」，藝聲則提到，即使來到最後一天，場內依舊坐滿觀眾，對此表達感謝，始源在粉絲呼喊聲中登場，自稱是大家的「避風港」，並詢問全場是否玩得開心，過程中一度破音，也引來其他成員笑聲。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
SUPER JUNIOR高雄嗨唱3天 利特串連心意感性發言
（中央社記者洪素津台北25日電）韓國男團SUPER JUNIOR一連在高雄巨蛋嗨唱3天，他們感謝台灣粉絲的應援，團員利特感性表示，「人生就是點與點連成線、畫成圓」，把大家的心意完整串連起來。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
動力火車太狂！三場小巨蛋三萬張門票秒殺完售
動力火車將於5月15、16、17日一連三天在台北小巨蛋開唱，今（25）日中午門票正式開賣，近十萬人同時湧入售票系統，三場共超過三萬張門票全數秒殺完售。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 發表留言
霍諾德成功徒手登頂台北101 沈春華點名賈永婕「心臟風險高過他」
知名主播沈春華透過臉書粉絲專頁「沈春華 Live Show」發文指出，霍諾德能完成挑戰，除自身是世界級徒手攀岩好手外，還包括長時間鎖定台北101作為目標、國際級製作團隊協助，以及天候條件配合，缺一不可。對此，沈春華形容，這是一場在制度、責任與專業評估下誕生的「不可能任...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言
SJ開唱高喊：高雄起來 東海重現「公主抱銀赫」
談話橋段中，神童坦言自己抵達高雄時其實相當疲累，但一站上舞台就感受到粉絲給予的能量；厲旭則笑說，氣氛熱烈到讓他一度以為是最後一場演出，也希望大家接下來繼續全力應援。東海注意到台下寫著「守護哥哥們走的每一條盛開花路」的應援手幅，向各樓層揮手致意，表示能清楚...CTWANT ・ 2 天前 ・ 5則留言
《匯市》新台幣罕見暴衝！一度狂升1.6角、攻3周最高 專家分析推手
【時報-台北電】美國總統川普近日收回以武力奪取格陵蘭的強硬言論，雖使國際地緣政治緊張情勢暫時降溫，但市場對其政策反覆與不確定性的疑慮仍未消散，進一步動搖美元信心，資金持續自美元資產撤出，拖累美元指數失守98關卡，創下近期新低。新台幣兌美元今（26）日終場升7分，收31.508元，成交金額13.17億美元。 在美元轉弱帶動下，新台幣兌美元今（26）日強勢走升，早盤一舉升破31.5元整數關卡，盤中最高來到31.41元，大升1.68 角，改寫近三周新高，展現近期少見的凌厲升勢。 外匯專家李其展在臉書發文指出，新台幣久違出現單日升值超過1.5 角的表現，主要反映亞幣集體反攻，加上美元指數明顯走低的影響。此外，春節前資金回流的季節性因素，也對匯價形成支撐，若外資後續加入布局紅包行情，新台幣有機會維持偏升走勢。 不過，李其展也提醒，在央行調節立場未出現明顯轉變，加上國際政經局勢仍充滿變數的情況下，新台幣短線可能未脫離31.5元上下震盪區間，是否能進一步站穩升值軌道，仍需持續觀察後續資金動向。（新聞來源：中時新聞網 邱怡萱）時報資訊 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
張學友巡演結束！認「暫時失業了」 罕見回應欠債傳聞
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導歌神張學友昨（24）晚於紅館舉行「張學友60+巡迴演唱會香港終章」來到尾場，觀眾情緒特別高漲，許多演藝圈好友也前來力挺，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
影/SJ清晨飛離台親切揮手 粉絲擠爆小港機場
南韓人氣天團Super Junior高雄場演唱會25日晚間畫下句點，8位成員26日清晨約6點20分現身小港機場國際航廈準備返韓，僅藝聲尚未離台。儘管送機時間在清晨，現場仍聚集約百名歌迷。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 3 小時前 ・ 2則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1則留言
半個演藝圈都來了！Lulu、陳漢典文華東方大婚笑聲不斷，文定儀式中式造型成驚喜彩蛋
半個演藝圈到齊，婚禮現場星光密度破表Lulu 黃路梓茵與陳漢典兩個主持人出身的大婚，賓客名單一曝光就引發熱議。當天包括許光漢、王力宏、吳宗憲、陶晶瑩、邱澤等圈內重量級人物皆親自到場祝福，星光陣容被形容「宛如走進頒獎典禮現場」。賓客橫跨主持、戲劇、音樂多個世代，...styletc ・ 19 小時前 ・ 12則留言
男神許光漢桌牌寫「許光漢典」爆笑原因曝光 Lulu甜蜜告白：我只嫁給陳漢典！
面對台下坐著「國民老公」許光漢，新娘Lulu則在台上甜蜜告白老公陳漢典：「雖然許光漢真的很帥，但我眼裡現在只有新郎！就算許光漢站在我面前，我還是要嫁給陳漢典！」讓現場賓客直呼「被閃瞎了」。Lulu、陳漢典在搭檔主持《綜藝大熱門》時就常被開玩笑「推作堆」，到過去無...CTWANT ・ 1 天前 ・ 5則留言
放鳥羅生門／獨家！拍戲撞期不吭聲 王識賢遭爆料唱婚宴放鳥
影視歌三棲的王識賢，從早期的電視劇《意難忘》《夜市人生》到近期的電影《角頭》系列，歌聲與演技兼具，受年輕族群喜愛也是尾牙邀請的寵兒，而他的經紀人就是結婚超過20年的愛妻小芸（陳憶華），夫妻於公於私都互相扶持，王識賢曾讚老婆非常能幹，維持婚姻幸福的祕訣是「聽老婆的就對了」。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 15則留言