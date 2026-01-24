SJ高雄嗨歌3天 始源感冒向粉絲致歉

韓流帝王SUPER JUNIOR（SJ）第3度站上高雄巨蛋，23日起一連3天舉辦，每場吸引近萬人，首日E.L.F（官方粉絲名）到場齊喊「歡迎回家」，成員們也感性回應：「我們回家了。」

相隔2年再度回到高雄開唱，高雄市政府同步在高流、愛河、美麗島捷運站與旅運中心點亮象徵SJ的寶藍色「SUPER LIGHT燈光裝置」，活動舉辦的高雄巨蛋站更設有成員個人月台與限定列車，讓粉絲從進場前就沉浸在周年氛圍中，利特則拉長音高喊「高雄」，直呼高雄不輸台北的熱情，很開心看到整座城市都是SJ。

向來愛給驚喜的台灣E.L.F這次也不例外，準備了寫著「到現在只有一點喜歡」與「騙你的，喜歡到停不下來」的應援手幅，讓利特看到後不忘真情告白，感謝粉絲的愛支撐SJ走到20周年。

演出中9人依舊火力全開，感冒中的始源也不忘向粉絲致歉，不過道歉歸道歉，寵粉力依舊滿點。身為演藝圈知名富二代，他近期合作的檸檬機能飲開放海外粉絲官網下單，更直接豪氣包下所有國際運費。讓台粉興奮喊「根本是始源PAY」。