SJ高雄場落幕！應援太強成員急喊「別給壓力」 圭賢告白：這裡也是我家
記者王培驊／高雄報導
韓流帝王 SUPER JUNIOR 20 週年演唱會在高雄巨蛋連唱三天，粉絲們的應援竟已經被台上的成員操縱自如？！場場爆滿的高雄站，台灣E.L.F. 的應援再度成為舞台上成員們的討論話題，從可以自己cue換字，再到因應場地而做的布條，對於E.L.F. 每次都精心準備的各式應援活動，成員們每次都相當期待，這次高雄場更直接回應粉絲在事前準備與現場呈現上的用心。
高雄巨蛋三場演出依舊被滿場應援聲包圍，讓利特忍不住在台上望著觀眾席感嘆，高雄的空氣、美景與建築都很美，但「最美麗的還是 E.L.F.」，也讓他忍不住思考，為什麼彼此能維持這樣深的連結。他笑說，或許前世的 Super Junior 是守護 E.L.F. 的武士，才會在今生再次相遇，雖然自嘲台詞有點老派，但這番話仍讓全場回以掌聲。
談到粉絲準備的應援，東海表示，從舞台上看見整齊出現的畫面，第一時間感受到的是「可愛」，也能理解粉絲為了呈現這些內容所花費的時間與心力。他也補充，雖然很感謝大家的安排，但希望粉絲不要因此感到壓力，能單純享受演出本身即可。
圭賢則提到，在安可時段聽到粉絲將成員名字與「我愛你」結合在應援內容中，讓他印象深刻，也坦言當下感到相當感動，並在台上直接向高雄與 E.L.F. 表達感謝。銀赫與粉絲互動時，也提到能感受到彼此之間的默契，笑說無論是舞台上的小失誤，或應援時出現的不同步狀況，都不影響整體氣氛。
針對粉絲準備的應援內容，成員們也在台上出現不同角度的回應，提醒粉絲不需要因為應援活動而感到壓力，希望大家能以享受演出為主，利特則補充：從事前討論「要做什麼」、到實際把掛布一層一層捲起來帶進場，這些準備過程本身就能被清楚感受到。他也直言，看見粉絲為了應援反覆比較、討論內容，對成員來說同樣具有意義，並表示會期待之後再次看到這樣的準備成果。希澈在一旁說：「就叫你不要給他們負擔！」，利特則回：「人生就是要有負擔，我們也是有負擔呀！」
最終場的聊天時間，成員們接連回應現場氣氛。神童提到，今天的歡呼聲特別明顯，也希望粉絲能一路保持精神到最後。厲旭則分享自己一早起床外出，走訪美麗島車站與美術館，雖然感到有些疲累，但回到舞台上聽到粉絲的聲音後立刻恢復精神，也表示現場燈光與觀眾席的畫面讓他印象深刻。東海提醒大家「今天也要一直可愛到最後」，藝聲則提到，即使來到最後一天，場內依舊坐滿觀眾，對此表達感謝。始源在粉絲呼喊聲中登場，自稱是大家的「避風港」，並詢問全場是否玩得開心，過程中一度破音，也引來其他成員笑聲。
圭賢以台語向高雄觀眾打招呼，提到這次行程結束後，暫時無法確定何時能再次回到高雄，因此希望大家能一路為他們加油到最後。希澈則分享，曾在休息室提醒成員不要再提及應援話題，開玩笑說「不然等下無人機又要從那邊飛起來」。銀赫向粉絲表示，不論應援過程是否出現失誤，「你們永遠是我的水某（漂亮老婆）」。利特則回顧前一日高雄市長到場支持一事，表示成員在高雄的行程皆有透過社群分享，並親自向對方致謝。他以「人生就是就是點與點連成線、畫成圓」作比喻，提到這次高雄行程已完成多個重要的節點，也希望能在最後一天，將這些心意完整串連起來。
演唱會後台也準備了鼎王、滷味、樺達奶茶、咖啡攤、冰淇淋等各類美食，希望讓成員們可以吃飽喝足充滿精神上台，帶給E.L.F.最棒的演出，SUPER JUNIOR成員們最後依依不捨道別之外，更不約而同的跟大家約定「下次見」，完美結束連續三天的高雄巨蛋演唱會。
在最終場的尾聲，成員們向 E.L.F. 吐露各自的心聲。利特提到，聽說高雄還有規模更大的體育場，也表示希望未來能以那裡為目標再次來到高雄演出。圭賢對觀眾表示「你們的家也是我的家」，並請大家繼續支持。始源回顧三天演出時間過得很快，詢問大家是否喜歡這次的舞台，也提醒粉絲要記得珍惜自己，並與大家約定下次再見。藝聲則表示，高雄三天的演出告一段落，感謝粉絲把場地填滿，也預告之後會再帶著新消息與大家見面。
東海分享目前正在準備新專輯，若有機會，希望能再次回到高雄與粉絲見面，並請大家持續期待。厲旭準備了以高雄為主題的三行詩，但因語言差異未能順利完成，被其他成員吐槽失敗。神童戴上智慧型眼鏡與現場互動，並提到曾與銀赫討論 SJ在台灣受到長期支持的原因，也轉述工作人員的看法，指出台灣粉絲一旦支持就會持續支持。銀赫補充，粉絲隨著年紀增長，仍願意到場支持演出，對成員而言十分重要，神童希望未來能持續獲得大家支持，還開玩笑說「拜託讓我們多賺錢，我們會一直來，大家一直支持我們」，許願再次回到台灣與大家見面。
