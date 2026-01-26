SJ高雄場落幕！銀赫告白：永遠是我的水某 利特許願下次世運見

韓流帝王 SUPER JUNIOR 迎來出道 20 週年，於高雄巨蛋舉辦連續三天演唱會，三場全數完售。高雄站不僅以滿場觀眾與熱烈歡呼聲包圍舞台，台灣 E.L.F. 精心準備的各式應援也成為成員們在台上頻頻提及的話題，最終場更在依依不捨的氣氛中，與粉絲相約「下次見」。

演出期間，高雄巨蛋始終被整齊而響亮的應援聲包圍。利特站在舞台上望向觀眾席，感性表示高雄的空氣、美景與建築都很美，但「最美麗的還是 E.L.F.」。他也笑說，或許前世的 SUPER JUNIOR 是守護 E.L.F. 的武士，才會在今生再次相遇，雖然自嘲說法有些老派，仍獲得全場熱烈掌聲回應。

廣告 廣告

SJ高雄巨蛋三天演唱會順利落幕。（圖／讀者提供）

談到台灣粉絲每每用心準備的應援活動，東海表示，從舞台上看見整齊呈現的畫面，第一時間感受到的是「可愛」，也能理解粉絲為了完成應援所付出的時間與心力。不過他也貼心補充，希望粉絲不要因此感到壓力，能夠單純享受演唱會本身。圭賢則分享，安可時段聽到粉絲將成員名字與「我愛你」結合的應援內容，讓他相當感動，並當場向高雄與 E.L.F. 表達感謝。

銀赫在與粉絲互動時，也提到能感受到彼此之間的默契，笑說不論是舞台上的小失誤，或應援時偶爾出現的不同步狀況，都不影響整體氣氛。利特則進一步指出，從事前討論應援內容、準備掛布，到實際帶進場的過程，這些用心對成員而言同樣具有意義。希澈在一旁打趣說：「就叫你不要給他們負擔！」利特隨即回應：「人生就是要有負擔，我們也是有負擔的啊！」逗得全場笑聲不斷。

SJ的精采表演讓粉絲意猶未盡。（圖／讀者提供）

在最終場一開始的聊天環節中，希澈也笑說，曾在後台提醒成員不要再提及應援話題，否則「無人機可能又要飛起來了」。銀赫則向粉絲深情表示，不論應援過程是否出現失誤，「你們永遠是我的水某（漂亮老婆）」。厲旭分享自己當天走訪美麗島車站與美術館，雖然感到有些疲累，但一回到舞台、聽到粉絲的聲音便立刻恢復精神，也對舞台燈光與觀眾席畫面留下深刻印象。

東海讚粉絲應援「可愛」，但希望大家不要因此感到壓力。（圖／讀者提供）

始源在粉絲呼喊聲中登場，自稱是大家的「避風港」，並詢問全場是否玩得開心，過程中一度破音，引來成員們笑聲連連。圭賢則以台語向高雄觀眾打招呼，坦言行程結束後暫時無法確定何時能再回到高雄，因此希望大家能一路為他們加油到最後。

演唱會尾聲，成員們一一向 E.L.F. 吐露心聲。利特表示，聽說高雄還有規模更大的體育場，希望未來能以那裡為目標再次來到高雄演出；圭賢感性地說「你們的家也是我的家」，請大家繼續支持；始源則提醒粉絲要記得珍惜自己，並與大家約定下次再見。

利特許願下次能挑戰高雄更大的體育場。（圖／讀者提供）

東海透露目前正準備新專輯，期待未來能再回到高雄與粉絲見面；厲旭準備了以高雄為主題的三行詩，卻因語言差異未能順利完成，被成員們笑虧失敗；神童戴上智慧型眼鏡與現場互動，並分享曾與銀赫討論 SUPER JUNIOR 能在台灣獲得長期支持的原因，轉述工作人員的看法：「台灣粉絲一旦支持，就會一直支持。」

銀赫甜喊粉絲「你們永遠是我的水某」，台下尖叫聲不斷。（圖／讀者提供）

銀赫補充，粉絲隨著年紀增長仍願意到場支持，對成員而言意義重大；神童也半開玩笑許願，希望粉絲繼續支持，讓他們能「一直來、一直唱」。SUPER JUNIOR 成員們在滿滿掌聲與不捨中，齊聲與粉絲約定「下次見」，為連續三天的高雄巨蛋演唱會劃下完美句點。

延伸閱讀

勞工注意！政府延長薪資差額補貼 每月最高領1萬1500

台灣被指「走後門」操縱匯率！華府智庫學者：制度設計壓抑升值

避免激化中日衝突 日官方勸漁民勿赴釣魚台海域