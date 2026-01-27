SJ高雄巨蛋第2晚照樣炸！始源感冒好轉甜告白 近萬粉絲嗨喊「凍蒜」

Super Junior的高雄巨蛋演唱會今晚舉行第二場演出。讀者提供

韓流帝王 Super Junior（SJ）今（24日）晚在高雄巨蛋舉行第 2 場演出。昨天才坦言自己感冒的始源，今天不僅換了瀏海造型，還用中文向粉絲報平安：「我的感冒比昨天更好！」嘴甜補上一句，「因為你們的支持，因為你們的愛心。」瞬間讓近萬名 E.L.F.（粉絲名）嗨翻。

SJ今晚再度登上高雄巨蛋，成員們也準備不同驚喜。始源在髮型上做了小變化，發現歌迷一時沒察覺還小小失落，忍不住問：「大家不覺得今天有什麼變了嗎？今天是第二天，希望你們喜歡。」他也透露，在粉絲愛心與支持加持下，感冒已好得差不多。只是他一出場，全場齊聲高喊「凍蒜！凍蒜！」意外成為笑點。

此外，神童坦言抵達高雄時其實相當疲累，但一站上舞台就立刻感受到粉絲給予的能量；厲旭則笑說，現場氣氛熱烈到讓他一度以為是最後一場演出，也希望大家接下來繼續全力應援。東海注意到台下寫著「守護哥哥們走的每一條盛開花路」的應援手幅，向各樓層揮手致意，直言能清楚感受到大家的心意。

演出進入中段，成員高喊「高雄起來！This is 高雄 time！」〈D.N.A〉、〈Rockstar〉接連登場，全場起立應援。銀赫戴上有色鏡片亮相，引起粉絲注意；〈A-CHA〉則由圭賢負責收尾，以穩定歌聲撐完整段演出。〈BONAMANA〉登場時，希澈在台上伸手拉開利特的襯衫，銀赫在後方遮住雙眼，始源也加入互動，台上台下笑聲不斷。

希澈笑說剪不剪頭髮要「自己決定」，接著和圭賢、始源一起高唱「自體發光 寶石美男 Say My Name！」銀赫也跟著加入，大喊「老婆！」還自信表示中文對他來說不難，不過挑戰繞口令時卻當場卡關。利特見狀忍不住吐槽團員是不是太興奮，也提到這次來到高雄，聽說城市裡不少地方都能聽到Super Junior的歌，讓他留下深刻印象。

E.L.F. 賣力應援！SJ二安寵台粉

安可時，近萬名 E.L.F. 齊聲喊出「SU・PER・JU・NI・OR」，並配合人體波浪。成員換上高雄限定周邊 T-shirt 再度登台，獻唱〈MARRY U〉，最後一句「你願意嫁給我嗎？I do」由神童接棒完成。藝聲把「YA」與自己名字發音結合，與粉絲互動；圭賢最後用中文向粉絲致意，演唱會在〈FINALE〉與二安〈Wonder Boy〉中畫下句點。

