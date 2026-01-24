SJ高雄巨蛋開唱大喊「回家了」 圭賢撂台語「母湯」笑翻全場

韓流帝王SUPER JUNIOR相隔2年重返高雄巨蛋，23日晚間舉行三連唱首場，吸引近萬名E.L.F（粉絲名）到場支持，粉絲熱情喊出「歡迎回家」，成員們也在台上深情回應：「我們回家了！」，揭開三連唱的序幕。

演唱會以〈Twins〉、〈U〉、〈It's you〉三首經典歌曲揭開序幕，9位成員使出渾身解數征服全場。神童嘴甜喊出「我愛你們」，厲旭看到粉絲熱情高漲，興奮地問大家：「有信心嗎？」東海則直接拋出飛吻，引爆現場尖叫聲。藝聲感性表示：「看到大家這樣我就沒遺憾了」。

SUPER JUNIOR重返高雄巨蛋開唱。（圖／讀者提供）

始源因感冒向現場粉絲致歉，自責地說應該要管理好自己的身體，沒想到圭賢竟在旁邊補刀：「對對」，讓現場又是一陣爆笑。圭賢除了秀台語「哇洗圭賢」，還幽默提醒粉絲：「今天是第一天，你們不能累！母湯喔！」

相隔多年才來高雄的希澈則大喊「我愛鼎王」，表達對台灣美食的喜愛。銀赫在舞台上唱起他的solo歌曲「自體發光寶石美男 李赫宰 (Say My Name)」，現場粉絲也隨即熱情應援。

團長利特則如往常一樣，先拉長音呼喊「高雄～！」，接著驚喜表示：「我以為台北對我們狂熱，原來高雄也這麼狂熱！聽說從上週開始不得了，信號燈過馬路就是SUJU的歌詞、地鐵也是SUJU，全部都是SUJU！我回來了！！！」展現了對高雄城市應援的感動。

SUPER JUNIOR在高雄巨蛋一連演唱三天。（圖／讀者提供）

台灣粉絲的應援創意一向讓SUPER JUNIOR成員期待，這次也不例外，準備了寫著「到現在只有一點喜歡」與「騙你的，喜歡到停不下來」的應援手幅。利特看到後真心告白：「大家停不下來的喜歡讓SJ可以走到現在，因為大家給我們的愛意我讓我們想要回報，所以送給大家這首歌〈至少還有你〉。」

SUPER JUNIOR在完成首場演出後，接下來的週六、週日在高雄巨蛋繼續舉行兩場演唱會，門票已經全數售罄。更多相關訊息可洽iMe TW官方社群專頁查詢。

