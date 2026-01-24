SJ高雄持續熱唱！東海公主抱銀赫引全場尖叫

韓流帝王 SUPER JUNIOR 於高雄開唱，現場氣氛全面沸騰，台上台下「YA！」聲此起彼落，近萬名 E.L.F 熱情應援，讓成員們不斷被能量包圍。東海更驚喜重現「公主抱銀赫」的經典畫面，瞬間引爆全場尖叫，成為歌迷心中最難忘的名場面之一。

SUPER JUNIOR高雄開唱今（24日）邁入第二天。（圖／讀者提供）

成員們在舞台上頻頻與粉絲互動，神童坦言雖然抵達高雄時感到疲累，但一站上舞台就被粉絲的熱情瞬間充電；厲旭也笑說氣氛熱烈到讓他一度誤以為是最後一場演出。東海注意到台下寫著「守護哥哥們走的每一條盛開花路」的應援手幅，特別向各樓層揮手致意，直呼能清楚感受到粉絲的心意。

SUPER JUNIOR穿上動物睡衣，帶動全場氣氛。（圖／讀者提供）

談到近況，希澈幽默表示剪不剪頭髮要「自己決定」，隨後與圭賢、始源一起高唱「自體發光 寶石美男 Say My Name！」，銀赫也加入其中，大喊「老婆！」炒熱氣氛，更自信表示中文對他來說不難，但在挑戰繞口令時卻意外卡關，讓利特忍不住吐槽團員是不是太過興奮。

SUPER JUNIOR也帶來抒情歌演出，讓全場如癡如醉。（圖／讀者提供）

音樂與尖叫聲交錯，〈D.N.A〉、〈Rockstar〉等歌曲接連掀起高潮，成員齊聲高喊「高雄起來！This is 高雄 time！！」，全場粉絲起立應援。〈A-CHA〉由圭賢以穩定歌聲完成收尾，而〈BONAMANA〉登場時，希澈突然拉開利特襯衫，銀赫立刻遮住雙眼，始源也加入戰局，舞台瞬間化身成員間的綜藝現場。

拍照環節中，粉絲齊聲高喊「YA！」，讓成員先是一愣，隨後立刻跟著模仿互動；而在〈Sorry, Sorry〉進入Dance Break橋段時，東海突然脫下外套，重現「公主抱銀赫」的經典畫面，銀赫隨即對觀眾送出飛吻，讓全場尖叫聲四起，粉絲們的熱情反應讓現場氣氛達到高峰。

SUPER JUNIOR高雄演唱會將在明（25日）劃下句點。（圖／讀者提供）

安可時刻，近萬名粉絲齊聲喊出「SU・PER・JU・NI・OR」，並配合人體波浪應援，成員們換上高雄限定周邊 T-shirt 再度登台，獻唱〈MARRY U〉，最後一句「你願意嫁給我嗎？I do」由神童接棒完成，浪漫氣氛滿溢。

藝聲也將「YA」與自己名字的發音結合與粉絲互動；始源即使感冒仍敬業完成整場演出，特別叮嚀粉絲注意身體健康。圭賢最後用中文向粉絲致意，在滿滿掌聲與歡呼聲中，SUPER JUNIOR 與高雄 E.L.F 一起留下難忘回憶。

