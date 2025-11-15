「SJ」利特大巨蛋嗨喊要瘋掉 東海見一幕哭了

「SJ」今在台北大巨蛋舉辦「Super Show 10」世界巡迴演唱會。讀者提供



韓國天團「Super Junior」（SJ）今晚（11╱15）續攤台北大巨蛋舉辦「Super Show 10」世界巡迴演唱會，9人依舊以出道曲〈Twins（Knock Out）〉揭開序幕，利特自爆昨演出後，工作人員要他冷靜「千萬不要太興奮」，但他說：「我看到這麼美麗的風景，叫我怎麼能不興奮？」還嗨喊：「我準備要瘋掉！成員們準備好也來瘋狂了嗎？」唱到林藝蓮〈至少還有你〉時，東海看著全場跟著大合唱也感動拭淚。

「SJ」第2天照樣炸裂大巨蛋。讀者提供

9人一開始就嗨爆，神童先以中文問候：「弟弟、妹妹、哥哥大家好，我是神童。」厲旭則以「妳們今天更漂亮耶」狂撩近3萬名E.L.F.（粉絲名稱），藝聲也說：「我好想你們。」

始源以標準中文說：「今天是第2天，希望你們喜歡我們的表演。」圭賢嗨喊：「今天我會讓你們幸福好不好。」希澈則說：「今天我會像最後1天一般燃燒自我的，我們沒有明天了。」銀赫照例滿場找老婆，嗨問：「老婆在哪？我是老公。」把粉絲逗得開心不已。

