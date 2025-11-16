「SJ」利特大巨蛋尾場突認累了 希澈：抱著在舞台上死掉的覺悟

「SJ」連3天在大巨蛋舉辦「Super Show 10」世界巡迴演唱會。讀者提供



韓國天團「Super Junior」（SJ）「Super Show 10」世界巡迴演唱會今（11╱16）在台北大巨蛋迎來最後一場，9人照樣以中文輪流打招呼，也極盡使出撩妹功力，希澈甚至說：「因為今天是最後1天，所以我已經抱著會在舞台上死掉的覺悟，會粉身碎骨完成它的，如果結束時我的身體還完整，那就代表我沒有努力了。」銀赫不甘示弱地對滿場「老婆」說：「我今天也是直到在舞台上倒下為止，一定會全力以赴的。」

「SJ」今依舊以出道曲〈Twins（Knock Out）〉開場，接連演唱〈U〉、〈Black Suit〉、〈MAMACITA〉、〈SUPERMAN〉、〈Super Girl〉後，輪到成員各自自我介紹，神童允諾：「我今天會呈上最厲害的演出。」厲旭則突然問：「各位你們腳痛不痛啊？」接著開撩：「因為你們一直在我心裡面一直跳著啊，愛你。」

昨天感動落淚的東海感性地說：「很可惜今天是最後1天，今天我會讓你們完全完全幸福的。」藝聲也說：「今天是最後1天，但是不要保留你們的能量，要玩到瘋到為止。」始源則不可置信喊：「太不像話了，已經最後1天，我希望你們喜歡我們的最後一個表演。」圭賢也不捨表示：「今天最後1天，很可惜，但是我們一起努力到最後好不好。」

最後利特放大絕，在大巨蛋頂端打出打出「LEE TEUK」字樣，還開玩笑說：「5萬塊2次，真的太美了。」接著說：「今天是大巨蛋的最後1天，我們也累了，大家也累了，但是越到這種時候越需要什麼呢？就是要把全身的力量激起來，即使我的聲音發不出來了，也要硬擠出來，今天就是歷史性一瞬間的其中一瞬間，這個時間不會再回來了，各位寂寞的某1天，當你拿出歷史書時，今天就是你最棒的1天，要記得今天是你最幸福的1天。」感動全場近3萬名粉絲。

