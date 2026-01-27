「SJ」利特放話瞄準高雄世運館 神童笑喊：拜託讓我們多賺錢

「SJ」在高雄巨蛋連唱3天。讀者提供

韓國天團「Super Junior」（SJ）「Super Show 10」世界巡迴演唱會今晚（1╱25）在高雄巨蛋來到最終場，利特提到高雄還有規模更大的體育場，也表示希望未來能以高雄國家體育場（世運主場館）為目標，嗨問E.L.F.（粉絲名稱）：「到時候你們會來嗎？」

「SJ」20周年演唱會在高雄巨蛋連唱3天，E.L.F.的應援再度成為成員們的討論話題，東海表示，從舞台上看見整齊出現的畫面，第一時間感受到的是「可愛」，也能理解粉絲為呈現這些內容所花費的時間與心力，他雖很感謝大家的安排，但希望粉絲不要因此感到壓力。

圭賢則提到，安可時聽到粉絲將成員名字與「我愛你」結合在應援內容中，讓他印象深刻；銀赫也提到能感受到與粉絲之間的默契，笑說無論是舞台上的小失誤或應援時出現的不同步狀況，都不影響整體氣氛。

「SJ」今晚在高雄巨蛋舉辦最終場演唱會。讀者提供

針對粉絲準備的應援內容，成員們都希望大家能以享受演出為主，利特說：「從事前討論要做什麼、到實際把掛布一層一層捲起來帶進場，這些準備過程本身就能被清楚感受到。」直言看見粉絲為了應援反覆比較、討論內容，對成員來說同樣具有意義，並表示會期待之後再次看到這樣的準備成果，不過希澈在一旁說：「就叫你不要給他們負擔。」利特則回：「人生就是要有負擔，我們也是有負擔呀！」

希澈透露曾在休息室提醒成員不要再提及應援話題，開玩笑說：「不然等下無人機又要從那邊飛起來。」銀赫則暖心喊話粉絲，不論應援過程是否出現失誤，「你們永遠是我的水某（漂亮老婆）」。

在最終場的尾聲，成員們向E.L.F.吐露各自的心聲，圭賢甜說：「你們的家也是我的家。」始源回顧3天演出時間過得很快，提醒粉絲要記得珍惜自己，並與大家約定下次再見；藝聲則感謝粉絲把場地填滿，也預告之後會再帶著新消息與大家見面。

東海分享目前正在準備新專輯，希望能再次回到高雄與粉絲見面，並請大家持續期待；厲旭準備了以高雄為主題的三行詩，但因語言差異未能順利完成，被其他成員吐槽失敗；神童戴上智慧型眼鏡與現場互動，並提到曾與銀赫討論「SJ」在台灣受到長期支持的原因，銀赫補充，粉絲隨著年紀增長，仍願意到場支持演出，對成員而言十分重要，神童開玩笑說：「拜託讓我們多賺錢，我們會一直來，大家一直支持我們。」許願再次回到台灣與大家見面。

