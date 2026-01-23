SJ「回家了」高雄巨蛋連嗨3晚！圭賢補刀始源感冒 笑虧歌迷：母湯喔
韓流帝王Super Junior（SJ）今（23日）晚起一連3天在高雄巨蛋開唱，除了近萬名E.L.F.（粉絲名）高喊「歡迎回家」，成員們也熱情回應：「我們回家了！」這也是SJ第3度唱進高雄巨蛋。
高雄都是SuJu利特樂歪！希澈萬人面前「告白鼎王」
SJ相隔兩年重返高雄，今晚演唱會以〈Twins〉、〈U〉、〈It's you〉揭開序幕，9位成員使出渾身解禁，神童嘴甜喊「我愛你們」，厲旭看到大家這麼有精神，問大家有信心嗎？東海直接拋出飛吻引爆現場尖叫。
藝聲表示，「看到大家這樣我就沒遺憾了。」始源則為自己的感冒像現場粉絲致歉，自責應該要管理好身體，沒想到圭賢竟在旁邊補刀：「對對！」現場又是一陣爆笑。
圭賢除了秀台語「哇洗圭賢」，還提醒大家，「今天是第一天，你們不能累！母湯喔！」相隔多年才來高雄的希澈大喊我愛鼎王，銀赫則唱起他的solo歌曲「自體發光寶石美男 李赫宰 (Say My Name)」 ，現場也隨即喊起應援。
輪到利特時，照慣例先拉長音呼喊「高雄～！」更忍不住說：「我以為台北對我們狂熱，原來高雄也這麼狂熱！聽說從從上週開始不得了，信號燈過馬路就是SuJu的歌詞、地鐵也是SuJu，全部都是SuJu！我回來了！！！」
感謝E.L.F.熱情應援！SJ齊唱這首歌
而每次台灣粉絲的應援都讓SJ成員相當期待，這次也不例外，準備了寫著「到現在只有一點喜歡」與「騙你的，喜歡到停不下來」的應援手幅，利特看到後真心告白：「大家停不下來的喜歡讓SJ可以走到現在，因為大家給我們的愛意我讓我們想要回報，所以送給大家這首歌〈至少還有你〉。結束首場後，SJ在明後兩天在同場地還有兩場演出，門票已經全數售罊。
