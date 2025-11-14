「SJ」大巨蛋寫紀錄！始源：太不像話了 銀赫當媽面狂撩3萬老婆
韓國天團「Super Junior」（SJ）迎接出道20周年，今（11╱14）起一連3天登上台北大巨蛋舉辦「Super Show 10」世界巡迴演唱會，成為首組在該場地舉辦專場的韓團，首場吸引近3萬名E.L.F.（粉絲名稱）朝聖，厲旭看到滿場粉絲還不可置信地問：「這不是整人吧？」利特也說：「我們現在有被嚇到。」始源還以「太不像話了」形容3場完售。
「Super Show 10」晚間8點開演，「SJ」以白馬王子之姿從主舞台現身演唱出道曲〈Twins（Knock Out）〉，帶領大家搭乘時光機回到2005年重溫初心，緊接著連飆〈U〉、〈Black Suit〉、〈MAMACITA〉等舞曲，讓全場嗨到最高點。
唱到〈SUPERMAN〉時，大巨蛋再度染成一片紅色，9人換上黑衣站上旋轉舞台與歌迷360度互動；當熟悉的〈Super Girl〉一出，粉絲嗨喊著整齊的應援口號，整座大巨蛋化身藍海，共同慶祝歷史性的里程碑。
利特首先帶領團員問候大家，神童笑說：「本來之前，我想調節我的體力，但看到你們，我就太興奮了，E.L.F.最棒。」厲旭則狂撩粉絲：「你們好想我嗎？我好想你們！」接著不可置信地說：「怎麼會來這麼多人啊？你們是我們的粉絲沒錯吧？這不是整人吧？我嚇到，真的有這麼多人嗎？我們才剛開始，但我已經流好多汗，開心！愛你。」
而東海嗨喊：「我是你們的東海。」自爆：「現在我的心裡面因為你們感動，一開始我就緊張到發抖，好像快哭了。」藝聲接著說：「真的非常、非常謝謝，真的是非常感激的時刻，希望各位都能像我們一樣幸福滿滿直到最後。」
輪到始源講話，粉絲尖叫聲不斷，他大喊：「台北，我回來了！今天太不像話了，3天sold out，我希望你們喜歡今天我們的表演。」而圭賢則以台語說「大家好」，接著用中文說：「我是台灣光觀大使圭賢，今天我會讓你們開心。」
希澈看到滿場粉絲，嗨說：「我回來了，我們回來了。」接著銀赫則直接開撩：「老婆，老婆在哪？我今天來了非常多的老婆。」還對也在現場的媽媽介紹：「媽媽，這是我的老婆們。」卻秒被團員虧花心鬼，他笑說：「這是沒辦法的，大家真的把這裡填得滿滿的耶，今天我們會盡全力送上表演。」
最後，利特興奮地說：「台灣，我回來了，我們現在也有被嚇到，各位進來時也有被嚇到吧？居然有這麼多，這不是夢境，這一切都是各位成就的，我們正在經歷歷史的這1天。」全場也以尖叫聲回應。
而為了慶祝「SJ」 20周年，主辦單位也準備禮物送給粉絲與成員，並實現利特說過的話「當寶藍氣球塞滿天空」，遠雄創藝自掏腰包200萬製作反射濾鏡小卡，3萬粉絲入場皆會拿到1張特殊材質的卡片，只要眼睛靠近透明區域，就能看見大巨蛋的天花板充滿藍色氣球，另外還有「SJ」的出道日期與精緻的紀念票卡，成為粉絲此行最珍貴的收藏之一。
