「SJ」始源陷爭議：再相信我1次 希澈約定50年後大巨蛋見
韓國天團「Super Junior」（SJ）「Super Show 10」世界巡迴演唱會昨晚（11╱15）在台北大巨蛋的第2場演出圓滿落幕，尾聲9人各自發表感言，日前因悼念美國知名保守派人士查理柯克（Charlie Kirk）遭網友炎上的始源也主動提及此事。
捲入政治立場爭議的始源說：「最近對於我的事情有很多說法對吧，對於新的挑戰跟變化，總是會經歷成長之痛，就像大家一直相信我一樣，我想跟大家說，請大家再相信我1次，我不會讓大家失望。」接著用中文說：「謝謝大家，我永遠愛你們，我希望永遠在一起。」近3萬名E.L.F.（粉絲名稱）則鼓掌為他加油。
希澈和粉絲約定即使50年後變成白髮，也要在這裡相見，「請大家跟老公、小孩、孫子一起來」。銀赫則談到搭花車繞場時看到很多是一家人、男女朋友或夫妻一起來，對於稱呼他們為老婆，他搞笑說：「我先道歉。」也預告今天的演出會在台上「唱到倒下為止」。
而演唱〈至少還有你〉時淚崩的東海則說自己平時很少在舞台上落淚，但看到手機燈海「就想到大家是我們的光芒」，感性地說：「因為大家的喜愛和熱情讓我很感動，大家還花時間準備那麼多應援，真的很感謝。」
利特則提到主持的《廚師的迫降：客家廚房》拿下金鐘獎最具人氣綜藝節目獎，他也邀温昇豪、江宏傑到現場看演唱會，感性地說：「就算我的壽命減少1天，我也要祈求老天繼續把能量給我，讓我表演給大家看。」
更多太報報導
楊謹華遭公審「我不是好媽媽」 詹子萱受衝擊：非常心疼
趙詠華爆瘦8公斤登民歌50高峰會 李翊君〈萍聚〉數千人當合聲
「SJ」利特大巨蛋嗨喊要瘋掉 東海見一幕哭了
其他人也在看
SJ後台美食全曝光！鼎王、雙月直送大巨蛋 利特喊：還有物理治療師
出道20年的韓國天團Super Junior（SJ）再展韓流帝王的號召力，昨（14日）晚首度唱進台北大巨蛋，今明兩天都還有1場演出，3天將吸引9萬人次朝聖，再創韓團紀錄！昨天第1晚演出結束後，成員們意猶未盡，除了發限動回味唱進大巨蛋的感動，隊長利特、成員厲旭還開了直播！此外，成員們後台的超豪華美食也曝光。鏡報 ・ 19 小時前
Super Junior登大巨蛋被3萬粉震驚 希澈喊「我回來了」全場應援超狂
Super Junior登大巨蛋被3萬粉震驚 希澈喊「我回來了」全場應援超狂EBC東森娛樂 ・ 1 天前
始源最愛！SJ演唱會「鼎王」力挺現煮 粉絲笑：崔議員非常滿意
【緯來新聞網】南韓天團SUPER JUNIOR迎來出道滿20週年，自14日起連續3天站上台北大巨蛋開緯來新聞網 ・ 20 小時前
《我結》回憶殺！郭雪芙朝聖SJ演唱會 「希雪夫婦」再度合體
【緯來新聞網】南韓天團Super Junior在台北大巨蛋展開三天演唱會，首日演出驚喜亮點之一，莫過緯來新聞網 ・ 21 小時前
「SJ」利特大巨蛋嗨喊要瘋掉 東海見一幕哭了
韓國天團「Super Junior」（SJ）今晚（11╱15）續攤台北大巨蛋舉辦「Super Show 10」世界巡迴演唱會，9人依舊以出道曲〈Twins（Knock Out）〉揭開序幕，利特自爆昨演出後，工作人員要他冷靜「千萬不要太興奮」，但他說：「我看到這麼美麗的風景，叫我怎麼能不興奮？」還嗨喊：「我準備要瘋掉！成員們準備好也來瘋狂了嗎？」唱到林藝蓮〈至少還有你〉時，東海看著全場跟著大合唱也感動拭淚。太報 ・ 10 小時前
噴「館長」地獄梗！蔡阿嘎走鐘獎大爆發 粿王、Andy領5萬都變笑料
第七屆走鐘獎今天（11/15）在壹電視登場，蔡阿嘎跟「嘟嘟人」Ian頒發「無情工商獎」前，在台上大噴地獄梗，包括粿王美國行、Andy只領5萬、館長遭小偉毀滅式爆料都是題材，引發聊天室瞬間暴動。太報 ・ 10 小時前
走鐘獎嘟嘟人奪「有夠烙賽獎」！Ian感謝賀瓏 博恩台下翻白眼反應曝
第七屆走鐘獎於今（15）日於壹電視舉辦頒獎典禮，其中備受關注獎項之一的「有夠烙賽獎」由百萬YouTuber「 The DoDo Men嘟嘟人」以「我們真的帶賀瓏去非洲了」奪下，引起現場熱烈歡呼，對此當嘟嘟人上台領獎時，成員Ian與Eric在台上致詞時，脫口而出「感謝賀瓏」，更是又掀起一波話題，見台下的博恩他「捂耳翻白眼」的表情，是讓現場的眾人笑翻。太報 ・ 10 小時前
《英雄聯盟》T1新冠軍造型誰說了算？Gumayusi爆料：Faker意見最多 網笑「老人美學要回來了」
2025《英雄聯盟》世界大賽已經圓滿落幕，LCK 賽區傳奇戰隊 T1 在鏖戰五局後成功以 3：2 擊敗 KT 戰隊，成為《英雄聯盟》職業電競有史以來唯一一支創建三連霸王朝的戰隊。而隨著 T1 成功奪冠，接下來全球的 T1 粉絲們也能期待又一款 T1 的世界大賽冠軍造型系列。T1 的下路 Gumayusi 在去年奪冠後也曾提出過許多造型設計風格的建議，激發設計團隊的靈感，最後的成品獲得許多網友的廣泛好評。而 Gumayusi 日前開直播時也分享其實他們已經開始討論冠軍造型要怎麼設計了，而其中傳奇中路選手 Faker 給出了最多的想法。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
遭毀滅式爆料！館長直播自清：看全世界相信誰
知名網紅「館長」陳之漢昨（14日）遭成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元爆料，指控內容圍繞在金錢糾紛、私德敗壞與雙面人設，館長昨晚間也開直播回應不實指控，相關事件在網上曝光引發討論，有不少網友紛紛猜測，館長是不是被員工背刺，甚至認為有他人指使要來抹黑造謠。中天新聞網 ・ 20 小時前
山下智久調皮餵粉絲吃小籠包！不碰甜點卻為台灣1美食破功
日本男神山下智久暌違14年再以個人身分來台舉辦專場，今（15日）於北流Legacy TERA一連舉辦3場限定Talk＆Mini Live，共吸引約3900名粉絲到場支持，好友周杰倫也有送花籃祝「Good Show」，演出開始前，全場呼喊「山P」（Yama P）聲不斷，他以經典曲〈擁抱我小姐〉登場，帥氣問候：「大家好嗎？今天我們一起好好享受！」隨即以中文自我介紹，又笑說早上7點起床去三溫暖，「冷水池超冰，一下子就醒腦。」中時新聞網 ・ 14 小時前
鏡論／電力與豬肉都聽凱因斯的話
總體經濟學裡，有一派學說稱為「凱因斯學派」。學說原意為：需求創造了供給，政府應增加支出，擴大需求，繁榮經濟。「需求創造供給」之說，也能用於其他領域。最近，二件農工大事，都印證了凱因斯學派說法：核電返場，指日可待；廚餘退場，遙遙無期。鏡報 ・ 1 小時前
只是手滑？《英雄聯盟》T1 Oner自介又修改，網笑：真的猜不透你
2025《英雄聯盟》世界大賽最後由 LCK 賽區的 T1 戰隊擊敗 KT 之後順利建立三連霸王朝，成為《英雄聯盟》職業電競 15 年來絕無僅有的第一支三連霸戰隊。賽後打野選手 Oner 也馬上更新了自己的 Instagram 自我介紹，其中特別將他們今年的「DOFGK」奪冠組合的冠軍獎盃與前兩次「ZOFGK」冠軍獎盃分開，引起許多粉絲熱議盛讚 Oner 的心思真的很細膩，沒想到昨（14）天卻被網友發現，Oner 似乎只是手滑，已經偷偷將自介的三座冠軍獎盃連在一起了。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 19 小時前
薔薔拿下可以色色獎！ 走鐘獎台上嗆中指通：我終於打敗你
第七屆走鐘獎15日登場，「可以色色獎」由薔薔（林嘉凌）拿下，她多年入圍該獎項，這次終於抱回獎項，上台後她笑說，自己還是會繼續拍下去：「我會繼續拍超級色的東西，中指通我終於打敗你了！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 12 小時前
三星S26被曝「打掉重做」 起因竟是iPhone 17
【記者趙筱文／台北報導】三星原本打算在Galaxy S26上進行大幅革新，但最新消息指出，這些計畫已全面喊停，並回到更保守的設計方向。壹蘋新聞網 ・ 16 小時前
Super Junior大巨蛋開唱！蔣萬安曝驚喜彩蛋
[NOWnews今日新聞]韓國人氣男團SuperJunior今（14）日起將一連三天在台北大巨蛋開唱，舉辦20周年世界巡迴演唱會，北市觀傳局也將在北捷要播放SuperJunior的歌給這個歌迷驚喜，同...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
球芽攜手安芝儇走進偏鄉以「舞」會友！網大讚：人美心善仙女下凡
體育中心／綜合報導長期關懷偏鄉基層棒球隊教育與發展的球芽基金，攜手中華職棒台鋼雄鷹韓籍啦啦隊女神「小安」安芝儇，一起走進苗栗縣泰安鄉汶水國小，用笑容與活力，為山裡的孩子們加油打氣，穿上泰雅族傳統服飾的「小安」獲網友大讚：「仙女下凡！」、「小安好有氣質！」、「人美心善真女神！」FTV Sports ・ 1 天前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
館長遭爆料「逼員工上館嫂」等8惡行！ 陳沂揪1疑點驚呼：3cm傳說是真的
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長（陳之漢）昨（14）日晚間遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉毀滅式爆料，...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
走鐘獎》嘟嘟人獲獎喊「謝謝賀瓏」尷尬了！導播秒照台下博恩
第7屆金鐘獎在今（15日）晚登場，現場充斥許多地獄玩笑話，其中更圍繞在喜劇演員博恩決裂賀瓏的事件。剛拿下「有夠烙賽獎」的嘟嘟人竟脫口感謝賀瓏，結果導播立刻往台下的博恩照，生動的表情瞬間讓聊天室熱議。中時新聞網 ・ 12 小時前
丁噹突問「1個人會不會孤單」 A-Lin尬笑〈洋蔥〉催淚
丁噹昨（11╱15）起一連2天舉辦「夜遊A Night Tour」小巨蛋夜未眠巡迴演唱會，還邀A-Lin一同「鐵肺」飆歌，2人手牽手走向延伸舞台，丁噹問：「1個人有時候會不會很孤單？」讓之前傳出與台鋼一壘指導教練黃甘霖婚變的A-Lin面露尷尬。太報 ・ 6 小時前