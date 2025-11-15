「SJ」始源陷爭議：再相信我1次 希澈約定50年後大巨蛋見

「SJ」大巨蛋第2場演出圓滿落幕。讀者提供



韓國天團「Super Junior」（SJ）「Super Show 10」世界巡迴演唱會昨晚（11╱15）在台北大巨蛋的第2場演出圓滿落幕，尾聲9人各自發表感言，日前因悼念美國知名保守派人士查理柯克（Charlie Kirk）遭網友炎上的始源也主動提及此事。

捲入政治立場爭議的始源說：「最近對於我的事情有很多說法對吧，對於新的挑戰跟變化，總是會經歷成長之痛，就像大家一直相信我一樣，我想跟大家說，請大家再相信我1次，我不會讓大家失望。」接著用中文說：「謝謝大家，我永遠愛你們，我希望永遠在一起。」近3萬名E.L.F.（粉絲名稱）則鼓掌為他加油。

希澈的孔雀裝開屏越開越大。讀者提供

希澈和粉絲約定即使50年後變成白髮，也要在這裡相見，「請大家跟老公、小孩、孫子一起來」。銀赫則談到搭花車繞場時看到很多是一家人、男女朋友或夫妻一起來，對於稱呼他們為老婆，他搞笑說：「我先道歉。」也預告今天的演出會在台上「唱到倒下為止」。

銀赫（右）、東海頭靠頭玩瘋。讀者提供

而演唱〈至少還有你〉時淚崩的東海則說自己平時很少在舞台上落淚，但看到手機燈海「就想到大家是我們的光芒」，感性地說：「因為大家的喜愛和熱情讓我很感動，大家還花時間準備那麼多應援，真的很感謝。」

利特則提到主持的《廚師的迫降：客家廚房》拿下金鐘獎最具人氣綜藝節目獎，他也邀温昇豪、江宏傑到現場看演唱會，感性地說：「就算我的壽命減少1天，我也要祈求老天繼續把能量給我，讓我表演給大家看。」

